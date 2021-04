Ludzie oburzeni brakiem Oscara dla Chadwicka Bosemana!

W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 93. ceremonia wręczenia Oscarów. W kategorii „najlepszy aktor”, nagrodę zdobył Anthony Hopkins. Fanów w Internecie to rozzłościło, gdyż oczekiwali upamiętnienia Chadwicka Bosemana.

Fani, którzy spodziewali się, że Chadwick Boseman pośmiertnie zdobędzie nagrodę dla najlepszego aktora podczas ceremonii rozdania Oscarów w 2021 r. niestety są rozczarowani. Mówią, że zmarły aktor został „zlekceważony” po tym, jak Oscara otrzymał Anthony Hopkins za Ojca. Wiele osób zarzuca również, że nominacja Bosemana, była tylko po to, by zrobić większy szum odnośnie całej ceremonii.

Anthony był fenomenalny, naprawdę dobrze dla niego, ale1) wypier… z segmentu in memoriam i 2) zmienić kolejność nagród, aby publiczność pomyślała, że oddasz Chadwickowi jakiś hołd, a potem po prostu… nie. Czuje się okrutnie.

Napisała jedna z użytkowniczek Twittera.

anthony was phenomenal. good for him truly. but how are you gonna 1) speed the absolute fuck out of the in memoriam segment and 2) switch up the order of the awards to make your audience think you’re gonna give chadwick some sort of tribute and then just……. not. feels cruel. pic.twitter.com/487Lxa0q7T — 𓆉 (@ungodlywests) April 26, 2021

Kolejna natomiast:

Naprawdę użyli Chadwicka jako przynęty, żeby nie dać mu nawet Oscara

They really used Chadwick as bait all to not even give him the Oscar. I'm so heated.. — jen🎬 (@cinephilejen) April 26, 2021

Poniżej wiele innych wpisów z oburzeniem odnośnie braku Oscara dla Chadwicka Bosemana:

Chadwick Boseman’s performance in BLACK PANTHER will forever be etched into movie history. It captivated and inspired so many people and that’s worth more than any award. FOREVER OUR KING. ❤️ #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/lajEo5WcCa — Bam Smack Pow (@BamSmackPow) April 26, 2021

NO ACADEMY AWARD FOR CHADWICK BOSEMAN? I'M PISSED. REST IN PEACE, KING. YOUR MOVIES WILL ALWAYS BE REMEMBERED. #Oscars pic.twitter.com/tsv1h0tTF9 — Denizcan James (@MrFilmkritik) April 26, 2021

They build the entire show around a Chadwick Boseman ending and then Anthony Hopkins won and didn't show up — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) April 26, 2021

Źródło: ComicBook, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Czarna Pantera