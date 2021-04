Mark Hamill i Stephen King dostrzegli polskiego laguna!

Wiadomość o odkryciu nowego gatunku gada z rodziny legwanowatych dotarła nawet do Marka Hamilla. Tajemniczy zwierz przejmuje Internet.

W zeszłym tygodniu Internet obiegła informacja o odkryciu nowego gatunku gada na jednym z krakowskich osiedli. Organizm nazwany lagunem został dostrzeżony na jednym z drzew. Kobieta która odkryła zwierzę mówiła, iż bało się go całe osiedle. Popularność croissa… to znaczy gada przekroczyła granice polskich mediów. O małym potworku dowiedział się cały świat. Nowe odkrycie postanowił skomentować również Mark Hamill, czyli aktor znany między innymi z roli Luka Skywalkera w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Amerykanin udostępnił post politologa Iana Bremmera, który dostrzegł doniesienia o nowym gatunku gada nieco szybciej. Dodał również własny komentarz.

Prawdziwa tajemnica powraca: Jak croissant był w stanie wspiąć się tak wysoko. – napisał aktor na swoim Twitterze.

The real mystery remains: How was the croissant able to climb that high? https://t.co/nTLbvGleEw — Mark Hamill (@HamillHimself) April 17, 2021

Dziwne doniesienia komentuje również ceniony pisarz Stephen King w następujący sposób.

Ten croissant przybył na naszą planetę Z POŻĄDANIEM ZIEMSKICH KOBIET! – napisał Amerykanin

The croissant came to our planet WITH A LUST FOR EARTH WOMEN! https://t.co/lx4JnDF5Sr — Stephen King (@StephenKing) April 16, 2021

A teraz trochę bardziej poważnie. Pozwolę sobie wytłumaczyć całą sytuację osobom, które nie wiedzą o co chodzi z tajemniczym lagunem. W zeszłym tygodniu Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami otrzymało tajemniczy telefon od kobiety, która twierdziła, iż jakiś lagun terroryzuje jej osiedle. Pracownik Towarzystwa doszedł w końcu do wniosku, że kobiecie chodzi o legwana. Ruszył on więc niepewnie na miejsce, spodziewając się iż nic tam nie zastanie. Bowiem bardziej prawdopodobne było, iż był to żart telefoniczny, niż że prawdziwy legwan chodzi po osiedlu w naszym polskim klimacie. Okazało się jednak, że istotnie na drzewie, które wspomniała kobieta jest coś tajemniczego. Nie był to jednak gad, a croissant. Towarzystwo postanowiło poinformować o zajściu w swoich mediach. A informacja na temat wydarzenia pojawiła się między innymi w BBC.

Źródło: Twitter.com / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Gwiezdne Wojny: Powrót Jedi