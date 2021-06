Marvel i DC w jednym filmie? James Gunn potwierdza!

Wszyscy wiemy, że szanse na to, by Disney i Warner Bros. połączyli siły w celu stworzenia filmu crossoverowego Marvel i DC są zerowe. Natomiast James Gunn, reżyser zarówno Strażników Galaktyki jak i również The Suicide Squad potwierdził, że takie rozmowy trwały.

I’ve casually talked to the powers-that-be at both Marvel & DC about it. I would love for it to happen. I don’t think it’s likely, but I don’t think it’s an impossibility either. THAT SAID, just constantly seeing crossovers & mashups is less enchanting to me than a strong story. https://t.co/mJ8GQzSI4j

— James Gunn (@JamesGunn) June 17, 2021