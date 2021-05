Mission: Impossible 7 – Tom Cruise na oficjalnych zdjęciach z filmu

O Mission: Impossible 7 najgłośniej było dotychczas w związku z wybuchem Toma Cruise’a na planie, który ganił swoich pracowników za nieprzestrzeganie obostrzeń pandemicznych oraz w związku z nieudanymi planami wysadzenia zabytkowego mostu w polskich Pilchowicach. Jak widać na udostępnionym poniżej zdjęciu producenci znaleźli w Norwegii odpowiednie warunki do sceny z wybuchem mostu, po którym jedzie pociąg.

Tom Cruise gives Empire the lowdown on getting the set of Mission: Impossible 7 back up and running during the pandemic: https://t.co/mHE9GKzOwG pic.twitter.com/GGCb2rwJvE

Fabuła superprodukcji nie została jeszcze oficjalnie przedstawiona. Wiadomo natomiast, że w Mission: Impossible 7 wystąpią znani z poprzednich części Tom Cruise, Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby oraz nowi aktorzy: Hayley Atwell, Pom Klementieff czy Esai Morales. Na stanowisku reżysera i scenarzysty pozostaje Christopher McQuarrie, autor związany z trzema ostatnimi filmami z serii: Ghost Protocol, Rouge Nation i Fallout.

Zdjęcia do szpiegowsko-sensacyjnej produkcji odbywały się we Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Norwegii. Część zdjęć miała odbywać się w Polsce. Studio Paramount Pictures planowało nakręcenie sceny pościgu po Warszawie oraz wybuchu na moście w Pilchowicach.

Premiera Mission: Impossible 7 zaplanowana jest na 28 maja 2022 roku. Ósma część, która będzie bezpośrednią kontynuacją fabuły z siódemki, pojawić ma się rok później.

It's the moment we've all been waiting for. Tom Cruise welcomes us back to a summer at the cinema in the new issue of Empire – and gives us a WORLD EXCLUSIVE interview about his crusade to save the film industry. On sale May 13th. Order online here: https://t.co/HWSwKzOmI5 pic.twitter.com/gXXLtmJI1p

— Empire Magazine (@empiremagazine) May 7, 2021