Mortal Kombat – gdzie jest Johnny Cage? Fani rozczarowani brakiem postaci w zwiastunie

Ogólna opinia na temat pierwszych materiałów tyczących się filmowej wersji Mortal Kombat bez wątpienia jest pozytywna. Oczywiście jest jeden element – a właściwie jego brak – który od pierwszych godzin nurtuje fanów: Johnny Cage.

Johnny Cage to postać ikoniczna nie tylko dla rzeczonej franczyzy, ale i gier wideo w ogóle. Za jej wzór – oczywiście w krzywym zwierciadle – służył w swoim czasie Jean-Claude Van Damme i obok Raidena czy Kano to jeden z oryginalnych bohaterów pierwszej gry. W 1995 roku pojawiła się kiczowata, acz wyjątkowo wierna pierwowzorowi filmowa wersja Mortal Kombat, w której Cage’a zagrał Linden Ashby, będąc jednym z protagonistów produkcji. W najnowszy grach pyszałkowaty ulubieniec fanów także przeważnie gra pierwsze skrzypce (żeby daleko nie szukać, przez wielu uważane za najlepszy tytuł serii Mortal Kombat 11 z 2019 roku). Dlaczego zatem na pierwszym trailerze nowej interpretacji gry nie ma śladu po tej postaci?

Oczywiście istnieje jakiś cień szansy, że Cage jest na tę chwilę ukrywany przez twórców – w pełni świadomych takich reakcji – i ujawnią go albo później, albo dopiero na premierę. Na razie jednak większość przypuszczeń zmierza w inną stronę. Warto zauważyć na przykład, że film ma przedstawić zupełnie nową postać w osobie Cole Younga, granego przez Lewisa Tana (Deadpool 2, Into the Badlands). Wydaje się on na pierwszy rzut oka nieco przypominać sylwetkę Cage’a, a jako że obecne trendy w filmach akcji raczej przerzucają środek ciężkości na azjatyckich aktorów, producenci mogli uznać, że ikona Mortal Kombat jest tutaj już nieco anachroniczna. Co więcej, wyjątkowo dużo miejsca wydaje się być poświęcone Scorpionowi czy Sub-Zero, w związku z tym być może zrobiono nieco „cięć”, jeśli chodzi o gwiazdorów. Ale na razie to wszystko stanowi oczywiście spekulacje, jako że nikt z otoczenia twórców nie zajął w tym aspekcie żadnego określonego stanowiska.

Premiera filmu planowana jest na 16 kwietnia 2021 roku. Produkcja trafi jednocześnie na platformę HBO Max jak i do kin.

Johnny Cage is an essential Mortal Kombat character, so where tf is he in this movie? pic.twitter.com/eGYps3Llmf — Joshua Chenault (@joshuachenault1) February 18, 2021

Me looking for Johnny Cage in the Mortal Kombat trailer. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/E7Pn2NEmtA — Jami (@jamicross) February 18, 2021

