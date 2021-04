Mortal Kombat – nowy, epicki plakat trafił do sieci!

Właśnie otrzymaliśmy nowy plakat filmu Mortal Kombat! Trzeba przyznać, że BossLogic się naprawdę postarał, bo plakat jest naprawdę zjawiskowy. Miejmy nadzieje, że film będzie tak samo dobry jak ten i inne plakaty.

GET OVER HERE!

Honoured to create the official @MortalKombatMovie poster for @IMAX. See it on the big screen in theaters April 23.

Team ❄️ or 🦂? #MortalKombatMovie pic.twitter.com/5brzdVsHlB

— BossLogic (@Bosslogic) April 8, 2021