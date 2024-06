Nicholas Cage gwiazdą horroru Kod zła. Zobaczcie zwiastun, który zmrozi wam krew w żyłach

Neon zaprezentował pełny zwiastun produkcji, która jest uznawana za jeden z najstraszniejszych horrorów tego roku. Gwiazdą filmu Kod zła jest Nicholas Cage.

Pierwsze reakcje na Kod zła pojawiły się niedawno w mediach społecznościowych. Po obejrzeniu pełnego zwiastuna najnowszego projektu Osgooda Perkinsa (Zło we mnie, Małgosia i Jaś) łatwo zrozumieć, dlaczego jest uznawany za jeden z najstraszniejszych filmów 2024 r.

Najbardziej przerażający horror roku?

Zwiastun filmu możecie uznać za jeden z najbardziej niepokojących, jakie kiedykolwiek widzieliście. Choć producent Josh Rosenbaum może być nieco stronniczy, oto co miał do powiedzenia po obejrzeniu wczesnego pokazu Kodu zła w wywiadzie dla Screen Rant:

Widziałem go o 10:00 rano z naszym zespołem, ponieważ chcieliśmy zaangażować się w pomoc przy wydaniu filmu. I to było tak, że bałem się jak nigdy o 10:00 rano i pomyślałem: "O mój Boże, na co się zgodziłem?". To naprawdę przerażające. Poczekaj, aż zobaczysz nowy zwiastun, który Neon właśnie przygotował. Jest tak dobry. Jestem bardzo ciekawy jak wypadnie, ponieważ myślę, że to filmy jak Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii i Coś za mną chodzi naprawdę wciągnęły mnie w horror jako wzniosły gatunek. To mnie naprawdę podekscytowało, ponieważ dorastałem, kochając Lśnienie czy Obcego. Ale dawno się tak nie podekscytowałem. Dlatego jestem bardzo zaintrygowany naszym filmem. Miłośnicy horroru artystycznego z pewnością ruszą do kina. To jest produkcja na najwyższym poziomie.

Film zdecydowanie trzyma swoje największe sekrety w tajemnicy. Wiemy jednak, że jego fabuła koncentruje się na nowicjuszce z FBI (w tej roli Maika Monroe), próbującej złapać sadystycznego seryjnego zabójcę (Nicolas Cage), który atakuje rodziny.

Agentka FBI Lee Harker jest utalentowaną nową rekrutką przydzieloną do nierozwiązanej sprawy, wymykającego się władzom seryjnego mordercy. Gdy sprawy przyjmują skomplikowany obrót, Harker docierając do okultystycznych dowodów odkrywa osobiste powiązanie z bezwzględnym mordercą. Rozpoczyna się walka z czasem by go powstrzymać zanim zginie kolejna niewinna rodzina.

Obsada filmu

W główną rolę wciela się Nicolas Cage. Aktora mieliśmy już okazję oglądać w tym roku w horrorze Tuż po zmroku, a na premierę czeka kolejna z jego produkcji The Surfer. W obsadzie filmu Kod zła znaleźli się również Maika Monroe (Inwersja, Bracia we krwi), Alicia Witt (Alice, O wszystko zadbam), Blair Underwood (Smothered, Origin) czy Dakota Daulby (Billy the Kid, Fiona).

Cage jest również producentem filmu wraz ze swoją firmą Saturn Films (Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Pig) oraz Danem Kaganem (Significant Other), Brianem Kavanaugh-Jonesem (Naznaczony), Davem Caplanem (Nowa nadzieja) i Chrisem Fergusonem (Laleczka). Kod zła otrzymał kategorię wiekową tylko dla dorosłych za krwawą przemoc, niepokojące obrazy oraz język. Film trafi do kin już 12 lipca.

Źródło: Comic Book Movie / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe