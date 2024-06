Deborah Ann Woll wystąpi w nowym horrorze twórcy Łowców głów

Łowcy głów wzbudzili mieszane odczucia u widzów, ale nie zdemotywowało to Jordana Downeya do tworzenia nowych filmów. Reżyser powraca z nowym horrorem The Cycle, a w roli głównej wystąpi Deborah Ann Woll.

Deadline donosi, że Shudder nabył prawa do tego filmu w USA i Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Australii i Nowej Zelandii, jednak na razie nie ustalono daty premiery.

Skąd znana jest Deborah Ann Woll?

Deborah Ann Woll to aktorka, której nie są obce horrory. Wystąpiła chociażby w Escape Room z 2019 roku. Film opowiada historię grupy ludzi, która pewnego dnia otrzymuje tajemnicze paczki. Okazują się one być łamigłówką. Jej rozwiązanie jest przepustką do tytułowego escape roomu. Wybrańcy zostają w nim uwięzieni i muszą połączyć siły, aby wydostać się z niego żywcem.

Nie jest to jednak jej najbardziej rozpoznawalna rola. Fani Marvela mogą ją kojarzyć jako Karen Page z serialu Daredevil. Ku uciesze wielu, aktorka powróci do świata superbohaterów w serialu Daredevil: Born Again. Poza nią znaleźli się w obsadzie również: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Margarita Levieva, Michael Gandolfini, Sandrine Holt, Nikki M. James, Genneya Walton, Clark Johnson, Arty Froushan i Zabryna Guevara.

O czym jest The Cycle?

Opis podawany w Internecie brzmi:

Gdy na miejscu przerażającej zbrodni zostaje odkryte ciało mężczyzny zaginionego od trzydziestu sześciu lat, jego córka zabiera się za rozwikłanie tej zagadki. Nie wie jeszcze, jakie sekrety przy tym odkryje.

Jordan Downey napisał scenariusz do The Cycle razem z Kevinem Stewartem, z którym współpracował przy Łowcach głów.

James Harris z firmy producenckiej Tea Shop tak komentuje ten film:

Jesteśmy bardzo podekscytowani The Cycle. Jordan stworzył bardzo oryginalną historię, która ekscytuje widzów. Według nas ma on potencjał, aby być kolejnym wielkim twórcą filmów gatunkowych i nie możemy się doczekać, aż nakręcimy tą produkcję.

Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Data premiery pozostaje tajemnicą.

