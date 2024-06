Nicolas Cage z główną rolą w horrorze o dzieciństwie Jezusa

Wygląda na to, że Nicolas Cage nie ma powodów do nudy. Jego nowym filmem będzie horror, który skupi się na dzieciństwie Jezusa. Projekt nosi tytuł The Carpenter’s Son.

Oprócz Nicolasa Cage'a w The Carpenter's Son wystąpi gwiazdorska obsada. Wśród niej znaleźli się: Noah Jupe (Cudowny chłopak, Słodziak), Souheila Yacoub (Climax) oraz znana bardziej z branży muzycznej FKA Twigs (Słodziak). Obraz nakręcić ma Lofty Nathan.

Mroczne dzieje Jezusa

Według oficjalnego opisu nadesłanego przez Deadline The Carpenter's Son opowiada mroczną historię rodziny ukrywającej się w rzymskim Egipcie. Syn, znany tylko jako „Chłopiec”, zostaje wprowadzony w wątpliwości przez kolejne tajemnicze dziecko i buntuje się przeciwko swojemu tytułowemu opiekunowi, ujawniając wrodzone moce i los przekraczający jego zrozumienie. Używając własnej mocy, Chłopiec i jego rodzina stają się celem okropności, naturalnych i boskich.

Więcej o horrorach przeczytasz w Movies Room:

Geneza filmu

Okazuje się, że scenariusz filmu opiera się na konkretnym tekście. Według źródeł Lofty Nathan inspirował się apokryficzną Ewangelią dzieciństwa Tomasza. Pochodzi ona najprawdopodobniej z II w. n.e. i opisuje dzieciństwo Jezusa.

Źródło: Deadline / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Świnia