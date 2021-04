Nowe filmy Sony pojawią się na Netflix?! Nowa umowa gigantów!

Sony Pictures zdecydowało się opóźnić swoje premiery, zamiast rozważać wydania cyfrowe. Natomiast od 2022 r. Netflix będzie publikować nowe filmy tego studia!

W przeciwieństwie do większości dużych studiów, Sony Pictures zdecydowało się opóźnić premiery, zamiast sprzedać filmy do usług streamingowych lub rozważyć cyfrowe debiuty. Oczywiście nie pomaga to, że nie mają własnej platformy, ale Netflix stanie się wyłącznym miejscem docelowym dla oferty Sony od 2022 roku!

Jak ujawnia The Hollywood Reporter, Sony podpisało wieloletnią umowę z gigantem streamingów, w ramach której Netflix wypuści takie filmy jak Morbius, Uncharted czy Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Co ciekawe, w ramach tej umowy Netflix zobowiązuje się do sfinansowania szeregu filmów od Sony Pictures, w tym tytułów, które studio zamierza zrealizować wyłącznie na platformy streamingowe. Keith Le Goy, prezes Sony ds. dystrybucji powiedział:

W Sony Pictures produkujemy jedne z największych hitów, najbardziej kreatywnych i oryginalnych filmów w branży. Ta ekscytująca umowa pokazuje, jak ważne są te treści dla naszych partnerów dystrybucyjnych, którzy powiększają grono odbiorców i dostarczają to, co najlepsze w rozrywce.

Szef filmu Netflix, Scott Stuber, dodał:

To nie tylko pozwala nam przenieść ich imponującą listę filmów do Netflix, ale także ustanawia nowe źródło pierwszorzędnych filmów dla miłośników filmów na całym świecie.

To wielka sprawa dla Netflix, szczególnie w przypadku większości studiów, które gromadzą się, aby odzyskać wyłączne prawa do swoich treści dla własnych usług streamingowych (takich jak Disney + czy HBO).

Źródło: comicbookmovie, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe – kolaż