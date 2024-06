Nowe zdjęcia z planu MaXXXine. Będzie krwawo i z rozmachem

Magazyn Entertainment Weekly opublikował serię zdjęć z planu horroru MaXXXine. Można zobaczyć na nich między innymi Mię Goth oraz Kevina Bacona w charakteryzacjach, a w tle Hollywood lat 80-siątych.

Ti West, amerykański reżyser i producent powraca z trzecim filmem z trylogii, która podbiła kina na przełomie ostatnich lat. Do Pearl oraz X dołącza wyczekiwana MaXXXine, która będzie miała swoją premierę już 5 lipca. Seria X opowiada o losach dwóch kobiet, Pearl oraz Maxine Minx (o pseudonimie Max). W obie bohaterki wciela się Mia Goth. Zarówno Pearl jak i Max mają ten sam cel: zostać kimś znaczącym w świecie show-biznesu. Pierwsza część serii ukazała się 18 marca 2022 roku i opowiadała o aktorskich początkach Maxine, młodej gwiazdy kina dla dorosłych. Dziewczyna w roku 1979 wraz z grupą filmowców wybiera się do wiejskiego domku, by podjąć się nakręcenia przełomowego dla jej kariery filmu. Tam po raz pierwszy spotka Pearl. Starsza kobieta wykazuje niesamowitą fascynację młodą i ambitną aktorką, przypominającą jej siebie z młodzieńczych lat. Historia Pearl rozwinięta jest w prequeludo X, który ukazał się niedługo po premierze pierwszej produkcji. MaXXXine natomiast będzie bezpośrednią kontynuacją X, dziejącą się w 1985 roku. Tym razem Max będzie próbowała nie tylko dojść do siebie po tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się na farmie Pearl, ale także wskrzesić swoją karierę.

Czego możemy się spodziewać?

W serii zdjęć udostępnionych przez Entertainment Weekly możemy zobaczyć między innymi tytułową bohaterkę idącą na przesłuchanie oraz czekającą na charakteryzację w studiu. Poza Mią Goth pojawia się na nich zakrwawiony Kevin Bacon, który wciela się w prywatnego detektywa. Zarówno scenografia, makijaże, jak i stroje opowiadają realiom lat 80- siątych w hollywoodzkich wytwórniach filmowych. Ti West obiecuje, że właśnie ten niepowtarzalny klimat będzie wyróżniał MaXXXine spośród trylogii.

To, co ludzie myślą o robieniu filmów kontra to, jak rzeczywiście się je robi, będzie dużą częścią tego filmu. Wydaje mi się, że co się dzieje za kulisami, stało się swojego rodzaju tematem przewodnim, nicią łączącą trylogię.

Poza tym reżyser obiecuje sporo flaków i lejącej się krwi, jak na porządny slasher przystało.

Niektórzy ludzie, w bardzo makabryczny sposób, nie doczekają końca. Jeśli spodziewacie się, że to będzie część tego filmu z serii X i zginą ludzie, tak, dostarczę wszystkich tych rzeczy.

Fabuła i obsada

MaXXXine kontynuuje historię tytułowej bohaterki, która po krwawych wydarzeniach sprzed paru lat, spróbuje swoich sił w Hollywood. Jej szansą jest casting do niezależnego horroru pod tytułem The Puritan. Niestety droga do kariery nie będzie taka prosta, jakby się wydawało. Za aktorką podąża bowiem grasujący w okolicach seryjny morderca, The Night Stalker.

W główną rolę, tak jak poprzednio, wcieli się utalentowana Mia Goth. Poza nią na ekranie zobaczymy Kevina Bacona w roli prywatnego detektywa, Elizabeth Debicki jako reżyserkę Elizabeth Bender, Lily Collins w roli Molly, piosenkarkę Halsey jako Tabby oraz Giancarlo Esposito grającego agenta z branży filmów dla dorosłych. Premiera odbędzie się 5 lipca 2024 roku. MaXXXine to prawdopodobny koniec filmowego uniwersum Ti Westa.

Źródło: Bloody Disgusting/ Entertainment Weekly