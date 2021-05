OPPO i Festiwal Nowe Horyzonty prezentują konkurs jakiego jeszcze nie było: nagraj film smart-fonem i wygraj 10 000 zł oraz premierę swojego dzieła na 21. MFF Nowe Horyzonty!

Po raz pierwszy łączymy siły z marką OPPO. To dla nas bardzo naturalna współpraca, ponieważ nasz partner jest bardzo blisko kina i bardzo blisko nowych technologii. Dla nas rozwój technologiczny zawsze był bardzo istotny. Wraz z OPPO zapraszamy do udziału w konkursie „Film Your Story”. To niezwykła okazja, żeby nakręcić film i pokazać go na dużym ekranie na festiwalu Nowe Horyzonty. Liczymy na wasze historie zrealizowane w innowacyjny, kreatywny sposób za pomocą telefonu. Powodzenia i do zobaczenia we Wrocławiu! – Marcin Pieńkowski, dyrektor festiwalu i dyrektor artystyczny MFF Nowe Horyzonty