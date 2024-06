Opuścił nas Król kina klasy B! Nie żyje Roger Corman

Roger Corman, legenda horrorów kina klasy B, zmarł w wieku 98 lat. Stworzył takie klasyki jak Krwawa Mamuśka, Dzikie anioły czy Sklepik z Horrorami.

W wieku 98 lat zmarł prawdziwa legenda w świecie kina, zarówno w gatunku horroru, jak i poza nim, Roger Corman. Reżyser zasłynął głównie z kina klasy B robiąc niskobudżetowe horrory, niemniej miał mieć nawet epizod z filmem z dużej franczyzy. Chodzi oczywiście o naszego ukochanego Marvela. Bowiem miał być producentem filmu Fantastyczna Czwórka z 1994 roku, który finalnie się nie ukazał.

Nie ma co ukrywać Corman dożył sędziwego wieku. Przez lata zainspirował wielu reżyserów wielkich serii, jak chociażby Johna Carpentera, który wspomniał go na swoim X.

Kariera Cormana rozwinęła się głównie w latach 50. i 60. XX wieku. Reżyser był znany ze swojej zdolności do pracy przy ograniczonym budżecie i szybkiego tempa produkcji, co zaowocowało ponad 400 projektami filmowymi. Wiele z jego filmów to niskobudżetowe produkcje klasy B, często z gatunków takich jak horror, science fiction i komedia. Niektóre z jego najbardziej znanych filmów to Sklepik z horrorami (1960), Frankenstein wyzwolony (1990) oraz Maska Czerwonego Moru (1964). Corman był także znany jako mentor dla wielu późniejszych reżyserów i aktorów, którzy rozpoczęli swoje kariery w przemyśle filmowym.

Źródło: bloody-disgusting.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe