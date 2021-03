Peter Pan & Wendy – film ruszył z produkcją!

Prace nad Peter Pan & Wendy, remake’u animowanego filmu Disneya Piotruś Pan z 1953 roku, oficjalnie zostały rozpoczęte. Istotne, że jeszcze nie znamy oficjalnej daty premiery na Disney+. Jednak The House of Mouse w komunikacie prasowym potwierdziło, że zdjęcia rozpoczęły się w Vancouver. Projekt jest ostatnim z wielu animowanych klasyków, które w ostatnich latach zostały na nowo przedstawione przez Disneya.

Za reżyserię Peter Pan & Wendy będzie odpowiadał David Lowery. Godny uwagi jest również fakt, że Lowery wraz z Tobym Halbrooksem jest współautorem scenariusza. Podczas gdy oryginalny film Disneya jest inspirowany powieścią J.M Barrie’ego z 1911 roku, Peter Pan & Wendy jest bezpośrednio oparty na animowanej adaptacji.

Principal photography on @disney’s live-action adventure #PeterPanAndWendy has officially commenced in Vancouver. ALEXANDER MOLONY stars as lead role Peter Pan.

The film is directed by David Lowery and will premiere on @disneyplus in 2022. pic.twitter.com/kPC9gHCE7E