Ray Fisher i Zack Snyder odpowiedzieli na #RestoreTheSnyderVerse! Co może zrobić Warner Bros.?

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, można powiedzieć, że wywołała niezłe zamieszanie. Fani pokochali tę wersję filmu i oczekują kontynuacji wizji Snydera. Warner Bros. nie jest jednak tak bardzo za tym pomysłem. Fani jednak postanowili, że się nie poddadzą, dlatego rozpoczęli #RestoreTheSnyderVerse. Hashtag stał się tak popularny, że sam Zack Snyder musiał cos o nim powiedzieć. Co w takim wypadku, może zrobić Warner Bros.? Możliwe, że fani wpadli na świetny pomysł jak zadowolić wszystkich.

Ray Fisher odnieśli się do #RestoreTheSnyderVerse

#RestoreTheSnyderVerse w ciągu 24 godzin został wspomniany w ponad 1.5 milionach tweetów. Jest to naprawdę niewyobrażalna liczba, która pokazuje co tak naprawdę fani chcą zobaczyć w przyszłości w DCEU. Nawet aktor wcielający się w Cyborga, Ray Fisher dołączył do ruchu #RestoreTheSnyderVerse!

To jednak nie wszystko. Reżyser filmu Zack Snyder, nie mógł oczywiście zignorować czegoś takiego. W poście na stronie Vero, Snyder tak wypowiedział się na temat hashtagu:

Wow wszyscy, po prostu wow Myślę, że nie mogą tego ignorować

Co w takim wypadku może zrobić Warner Bros.?

Warner Bros. w ostatnich kilku dniach bardzo stara się ignorować fanów. Ogłoszono kilka nowych nabytków filmu The Flash czy Black Adam, a dzisiaj otrzymaliśmy nowy zwiastun filmu The Suicide Squad. WB tymi działaniami bardzo chce zacząć konwersacje o innych projektach, ale jak widać, fani nie dają za wygraną. Jak wyjść z tej sytuacji? Cóż jeden z fanów, wpadł na wspaniały pomysł, który zadowoliłby chyba wszystkich. Mowa o podziale produkcji DC na 4 strefy: seriale The CW, DC Black Label (Joker, The Batman), Ziemia-1 (The Flash, The Suicide Squad, Black Adam itd.) oraz Snyderverse. Multiwersum nie jest już jakąś obcą rzeczą dla widzów, więc wydaje mi się, że taki koncept miałby prawo działać.

This is the DC we want. A label where, thanks to the Multiverse, EVERYTHING can coexist without restraining any other project. Where the Snyderverse, the CW, Batman, The Suicide Squad etc can thrive for all fans to enjoy.#RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/FTcj7vQ8dM — •JusticeMax• ZSJL's Associate Producer #GBTZ (@SupesBatsy) March 25, 2021

Jak wiadomo film Joker nie należy do DCEU, tak samo jak The Batman z Robertem Pattinsonem zostanie osadzony w swoim uniwersum. Matt Reeves będzie miał szansę stworzyć swoje własne uniwersum zawierające inne wersje postaci niż te, które widzieliśmy dotychczas w DCEU. Fani nie mogą się doczekać tego projektu i przyszłości tej postaci oraz tego uniwersum. Dlaczego więc nie dać by takiej szansy Snyderowi? Reżyser mógłby dokończyć swoją wizję, a fani Snyderverse otrzymaliby to, o co tak zacięcie walczą. W przyszłości można by oczywiście skrzyżować te uniwersa i np. połączyć Batmana z filmu Reevesa z Ligą Sprawiedliwości z DCEU czy też Snyderverse. DC posiadając postać Flasha, mogą zrobić tak naprawdę wszystko, co dotyczy multiwersum. Jak niektórzy mogą pamiętać Flash Granta Gustina już raz spotkał się z wersją Flasha Ezry Millera.

Co więc stoi na przeszkodzie? Szczerze mówiąc, to nie wiem. Snyder mimo jednej wpadki (Batman Vs. Superman), która tak naprawdę wcale nie była taka duża, tworzył naprawdę solidne historie, z bardzo ciekawą oprawą artystyczną. Watchmen: Strażnicy, Człowiek ze stali czy Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera to bardzo dobre filmy, które wyróżniają się na tle innych superbohaterskich produkcji, a co najważniejsze potrafią istnieć jako odrębny film, a nie tylko jako część sagi składającej się z ponad 20 produkcji.

Moim zdaniem Zack Snyder, Ligą Sprawiedliwości pokazał, że zasługuje na drugą szansę i jestem pewny, że kontynuacja jego wizji, przyciągnęłaby masę widzów przed ekrany telewizorów czy do kin. A jak wiadomo, tutaj liczą się tylko pieniądze.

Źródło: Vero, YouTube, Twitter / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera