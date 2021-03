Scarlett Johansson uważała, że Avengers będzie katastrofą!

Po tak długim czasie, trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek mógł tak pomyśleć. Natomiast aktorka Scarlett Johansson, która gra Czarną Wdowę, nie wróżyła dobrej przyszłości tej marce.

Patrząc dziś na Marvel Cinematic Universe wydaje się to nikomu nie do pomyślenia. Ambitne planowanie crossoverowe Kevina Feige opłaciło się niezliczoną ilość razy. Ale co, powiedzmy, w 2010 roku, kiedy mieli tylko trzy filmy na swoim koncie? W ostatnim wywiadzie Scarlett Johansson otworzyła się na temat wczesnych dni w MCU i przedstawiła pomysł Avengers po nakręceniu swojego debiutu w Iron Man 2. Rozmawiając z The Gentlewoman, Johansson nie wahał się, mówiąc:

Nawet myśl o nas wszystkich razem w kostiumach superbohaterów brzmiała, jakby to była katastrofa. Może nie katastrofa, ale coś w rodzaju: Co to ma być?

Johansson wskazała jednak dokładny moment kręcenia hitu z 2012 roku, który sprawił, że zmieniła zdanie.

Pamiętam, jak robiliśmy to 360-stopniowe ujęcie, gdzie stoimy w gruzach Grand Central czy gdziekolwiek, tego ataku obcych i wszyscy jesteśmy gotowi. A potem pokazali nam to na ekranie i myślę, że to był moment, w którym wszyscy w końcu, po sześciu miesiącach kręcenia, powiedzieliśmy: „Och, to zadziała. Myślę, że to zadziała”.

I film okazał się hitem. Film Avengers z 2012 roku zarobił ponad 1,5 miliarda dolarów i przygotował grunt pod kolejne dwie fazy Marvel Studios. Johansson wróciła do swojej roli w Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz, Avengers: Czas Ultrona, Kapitan Ameryka: Wojna Bohaterów, Avengers: Woja bez granic i Avengers: Koniec Gry. Mimo że jej postać dokonała największego poświęcenia podczas kulminacyjnego wydarzenia w 2019 roku, nadal ma swój własny film solowy (zaplanowany na 9 lipca).

Pomimo wielkiej sympatii do tej postaci, aktorka nadal uważa, że ​​Marvel wykonał właściwą decyzję, kończąc przygodę Natashy w Avengers: Koniec Gry

Uwielbiam Nataszę. Przebyła niesamowitą 10-letnią podróż i czułam, że w końcu była w stanie dokonać wyboru. Wydawało się to bardzo charakterystyczne, to ostateczne poświęcenie. Pogodziła się z tym i, w pewnym sensie, od początku wiedziała, że ​​takie jest jej przeznaczenie, w dziwny, poetycki sposób. Wszystkie filmy doprowadziły ją do tego wyboru.

Z Natashą Romanoff zobaczymy jeszcze jeden, jej solowy film. Oprócz Scarlett Johansson i Florence Pugh występują również David Harbour, Rachel Weisz i William Hurt. Za reżyserię odpowiada Cate Shortland. Na swoim koncie ma ona między innymi dramat wojenny Lore oraz thriller Syndrom berliński. Superprodukcja Marvela ma pojawić się w kinach oraz na Disney+ 9 lipca 2021 roku.

Źródło: Comicbook, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Avengers: Wojna bez granic