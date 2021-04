Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – Dallas Liu osadzony w tajemniczej roli!

W ostatnim dniu było cicho o filmie Shang-Chi. Na szczęście pojawiła się nowa informacja, że Dallas Liu wystąpi, ale w tajemniczej roli!

Obsada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings wzrosła wraz z Dallasem Liu. Rola Liu w nadchodzącym filmie nie została jeszcze ujawniona, ale aktor zakończył już produkcję filmu wraz z resztą obsady i ekipy filmowej. W Shang-Chi, Simu Liu wciela się w tytułowego bohatera Marvela, wraz z Awkwafiną, Tony Leung, Michelle Yeoh i Ronnie Chieng. Film wyreżyserował Destin Daniel Cretton na podstawie scenariusza Dave’a Callahama.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings niedawno przeniosło datę premiery na 3 września 2021 r. Ta nowa data wydaje się bardziej zdecydowana, ponieważ zbliża film do Eternals, a Czarna Wdowa ma gwarantowaną premierę z premiera kinowa i Disney + Premier Access, która odbędzie się jednocześnie 9 lipca.

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu a la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: ComicBook, ilustracja wprowadzenia: Marvel