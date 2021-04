Shang-Chi – pierwszy zwiastun filmu Marvela! Azjatycki rozmach!

Kampania marketingowa Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nareszcie się rozpoczęła! Dzisiaj, kompletnie bez jakiejkolwiek zapowiedzi otrzymaliśmy masę oficjalnych dóbr ze strony Marvel Studios. Po pierwsze, w końcu otrzymaliśmy pierwszy teaser filmu, który jest naprawdę ekscytujący!

Przekonajcie się sami:

Po drugie, Simu Liu w poście na Twitterze ujawnił pierwszy plakat produkcji, który prezentuje się naprawdę znakomicie!

Whoever said that you could only RECEIVE presents on your birthday? Today, I’m giving you your VERY FIRST LOOK at the teaser poster for @ShangChi and the Legend of the Ten Rings!!

Coming to theatres September 3rd (trailer drops in a few weeks).

WE’RE ALMOST THERE, PEOPLE!!!! pic.twitter.com/Kzgkg8djeQ

— Simu Liu (@SimuLiu) April 19, 2021