Spider-Man 3 – Znamy tytuł i logo trzeciej części!

Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się, jak się będzie nazywać trzecia część Spider-Mana. Na zweryfikowanym Instagramie spidermanmovie otrzymaliśmy odpowiedź!

Wczoraj trójka głównych bohaterów Spider-Mana, opublikowali na swoich Instagramach trzy różne tytuły najnowszej części przygód Człowieka Pająka. Co się okazało, żaden z nich nie był trafny! Instagramowy profil filmów Spider-Mana dziś opublikował nowy filmik zza kulis, a także zmienił nazwę!

Tytuł tejże części będzie nosił nazwę Spider-Man: No Way Home. Dla potwierdzenia wiarygodności, oficjalny profil Marvela skomentował ostatni post na tymże profilu.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Instagram, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe