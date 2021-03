Spider-Man: No Way Home – Nowe zdjęcie zza kulis!

Nowe zdjęcie zza kulis filmu Spider-Man: No Way Home pokazuje Toma Hollanda z Zendayą, a także Jacobem Batalonem.

Nowe zdjęcie ze Spider-Man: No Way Home przedstawia zakrwawionego i posiniaczonego Petera Parkera (Tom Holland). Trzecia odsłona serii Spider-Man, należącej do Sony i Marvel Studios, jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów 2021 roku. Produkcja rozpoczęła się w zeszłym roku, ale wysoki poziom tajemniczości otaczającej film oznacza, że ​​studio robi wszystko, co w jego mocy, aby zachować zdjęcia z planu. Dopiero na początku 2021 roku potwierdzono tytuł Spider-Man: No Way Home, a to dopiero po tym, jak obsada udostępniła fałszywe tytuły.

Najnowsze zdjęcie to zakulisowe spojrzenie na obsadę i ekipę hitu MCU. Ned i Michelle znów są tuż obok Petera, ale tym razem Peter jest w stroju Spider-Mana, choć bez maski. Holland uśmiecha się do zdjęcia, chociaż widać wyraźnie, że Peter Parker miał ostatnio ciężkie chwile. Na jego twarzy widać liczne krwawe skaleczenia i siniaki, co sprawia, że ​​Spider-Man ma pełne ręce roboty z przeciwnikami, z którymi się mierzy w Spider-Man: No Way Home.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter, ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Spider-Man: Homecoming