Spirala: Nowy rozdział serii Piła – Samuel L. Jackson w nowym klipie z filmu!

Film Spirala: Nowy rozdział serii Piła, inaczej Piła IX, już za niecałe trzy tygodnie trafi na wielki ekran. W głównych rolach będziemy mieli szansę zobaczyć Chrisa Rocka oraz Samuela L. Jacksona, czyli gwiazdę dzisiejszego klipu.

#Spiral: From the Book of Saw: Play a Game with Samuel L. Jackson and the First Clip from the Latest @SAW! [Exclusive]

PLAY ME >>>> pic.twitter.com/5cp2U31Evs

— Bloody Disgusting (@BDisgusting) April 27, 2021