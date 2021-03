Strażnicy Galaktyki vol. 3 – James Gunn podważa plotki o castingu Warlocka

Marvel Studios nie obsadza obecnie Adama Warlocka dla Strażników Galaktyki vol. 3. Potwierdzono, że zdjęcia do trzeciej części rozpoczną się nieco później, więc z tego powodu zaczęły krążyć plotki o projekcie, z których ostatnia twierdzi, że rozpoczęto castin na długo oczekiwaną postać. Ale zanim raport zaczął w ogóle zyskiwać na popularności, Gunn go obalił.

Na swoim Twitterze, Gunn osobiście obalił raport, że poszukiwania Adama Warlocka są w toku. Według raportu Marvel Studios szuka postaci w stylu Zaca Efrona, przygotowując się do debiutu w Strażnikach Galaktyki.

There is no casting underway for Vol. 3. And in what world would I only cast a “Caucasian” if the character has gold skin? And if I wanted a Zac Efron type wouldn’t I go to Zac Efron? Where do you get this nonsense? https://t.co/dxZJUMvtVs

— James Gunn (@JamesGunn) March 10, 2021