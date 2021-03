Strażnicy Galaktyki vol. 3 – Yondu nie zostanie wskrzeszony!

Czy możemy zobaczyć powrót Yondu w Strażnikach Galaktyki Vol. 3? Nie, jeśli James Gunn ma coś do powiedzenia w tej sprawie. Ukochany przez fanów Michael Rooker, został definitywnie zabity, kiedy poświęcił się, aby uratować Petera Quilla pod koniec Vol. 2, ale wydaje się, że nadal istnieje wiele spekulacji, że w jakiś sposób wróci do MCU.

Szczerze mówiąc, to nic niezwykłego, że Marvel Studios przywraca postać z martwych (przykład Vision czy Gamora), ale Gunn zostaje nieugięty, że Yondu nie zostanie wskrzeszony.

As I’ve said before, Yondu is dead & will stay dead as long as I’m involved with the Guardians. His death means something to people & I’m not about to diminish that. https://t.co/27Xem0vX7l

— James Gunn (@JamesGunn) March 18, 2021