The Flash – Kiersey Clemons powróci jako Iris West!

Już w kwietniu ruszą prace na planie filmu Andy’ego Muschietti – The Flash. W roli tytułowej zobaczymy oczywiście Ezrę Miller, ale co z jedną z najważniejszych postaci w historii Barry’ego Allena, Iris West? Właśnie otrzymaliśmy na to odpowiedź!

Kiersey Clemons (Sąsiedzi, Dope) powróci do roli Iris West w nadchodzącym filmie DC – The Flash! The Hollywood Reporter poinformowało właśnie, że aktorka powróci do roli mimo tego, że już raz zrezygnowała z projektu. Iris West niedługo zobaczymy w Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Będzie to filmowy debiut postaci.

Poniżej możecie znaleźć zwiastun filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera, w którym widać właśnie Kiersey Clemons jako Iris West.

Dobrze jest słyszeć, że film o szkarłatnym sprinterze wreszcie trafił na właściwe tory. Po kilku latach problemów z reżyserami produkcja coraz bardziej oddalała się od możliwości pojawienia się na wielkim ekranie. Teraz jednak jest to prawie pewne, że The Flash trafi do kin. Niedawno ogłoszono, że Supergirl pojawi się w filmie, a jeszcze wcześniej, że Michael Keaton powróci po kilkudziesięciu latach do roli Batmana. Teraz słysząc, że Kiersey Clemons, która wcześniej niespodziewanie odeszła od projektu, powróci do roli Iris, jest czymś wspaniałym. Wygląda na to, że Andy Muschietti był właściwym wyborem na reżysera.

Film opierać się będzie na komiksie Flashpoint. Jest to jeden z większych crossoverów DC. Rozpoczyna się w momencie przebudzenia Flasha w całkowicie innym świecie. Liga Sprawiedliwości nie istnieje, Batman i Cyborg bezlitośnie tępią bandytów, a Aquaman i Wonder Woman toczą katastrofalną dla Europy wojnę. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się Barry Allen, który nadal pamięta poprzednie życie.

Premiera filmu The Flash przewidziana jest na 4 listopada 2022 roku. Źródło: hollywoodreporter.com / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe