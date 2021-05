The Green Knight – nowy zwiastun filmu nawiązującego do arturiańskich mitów!

Film fantasy od studia A24 pt. The Green Knight już tego lata trafi do kin. Niedawno otrzymaliśmy kilka znakomitych plakatów, a dzisiaj przyszła pora na nowy zwiastun!

Jeśli jesteście fanami filmów średniowiecznych czy fantasy, to The Green Knight jest czymś dla was. Produkcja A24 nawiązywać będzie do arturiańskich mitów, a wątkiem przewodnim będzie historia rycerza Gawaina i jego pojedynku z Zielonym Rycerzem. Jeśli sam opis was nie zachęca, to może zwiastun to zrobi. Moim zdaniem będzie to kolejny hit studia A24.

Historia opowiada o rycerzu Gawainie, lekkomyślnym bratanku Króla Artura. Jego celem jest stawienie czoła tytułowemu Zielonemu Rycerzowi. Zanim się z nim spotka, zmierzy się z wieloma niebezpieczeństwami – a wśród nich nie zabraknie oczywiście różnego rodzaju magicznych istot i zjaw.

Reżyserem The Green Knight został David Lowery, a w obsadzie znajdziemy takie talenty jak Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan i Ralph Ineson. Film otrzymał kategorię wiekową R.

Źródło: YouTube / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu The Green Knight