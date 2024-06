Trwają prace nad rebootem Więźnia labiryntu. Jack Paglen faworytem do napisania scenariusza

20th Century Studios rozpoczyna prace nad nową wersją serii Więzień labiryntu, opartej na powieściach Jamesa Dashnera.

Franczyza, która doczekała się filmowej trylogii ponownie trafi na ekrany kin. W latach 2014-2018 mieliśmy okazję obejrzeć następujące tytuły: Więzień labiryntu, Więzień labiryntu: Próby ognia, Więzień labiryntu: Lek na śmierć. Na serię powieści, które stanowiły dla nich podstawę składa się jak do tej pory książek i powstają kolejne. Nic zatem dziwnego, że włodarze z Disneya podjęli decyzję o restarcie franczyzy.

Obecnie trwają poszukiwania scenarzysty filmu. Faworytem do objęcia tego stanowiska jest w tej chwili Jack Paglen. Najbardziej kojarzymy go jako autora scenariusza do filmu Transcendencja z Johhnym Deppem. Pracował również przy serialu Roadside Picnic oraz filmie Obcy: Przymierze.

Przy produkcji nowej wersji Więźnia labiryntu będą pracować osoby odpowiedzialne za pierwotną trylogię. Do nadchodzącej odsłony franczyzy swój wkład wniosą zatem Ellen Goldsmith-Vein i Lee Stollman z Gotham Group oraz Wyck Godfrey i Marty Bowen z Temple Hill. Wes Ball, reżyser tamtych części również będzie zaangażowany jako producent.

O czym opowiada Więzień labiryntu?

Więzień labiryntu, oparty na bestsellerowej powieści fantasy autorstwa Jamesa Dashnera, koncentruje się na grupie nastolatków, która trafia do tajemniczej Strefy z w pełni wymazaną pamięcią. Poza jej granicami znajduje się labirynt naszpikowany zabójczymi maszynami oraz wyjściami, zamykającymi się codziennie o zachodzie słońca. Nowy przybysz Thomas wpada na to jak stamtąd się wydostać i ocalić swoich nowych towarzyszy.

W kolejnych tomach serii bohaterowie odkrywają wyniszczony świat, a my poznajemy złowieszcze organizacje rządowe i zepsute korporacje. Dowiadujemy się jak nastolatkowie trafili do Strefy oraz o co tu tak naprawdę chodzi. Same filmy, bardziej niż powieści, nastawione są na akcję w zdecydowanie większej skali.

Pierwszą część filmowego widowiska wyreżyserował Wes Ball. Scenariusz napisali z kolei Noah Oppenheim i T.S. Nowlin. Główną rolę w produkcji zagrał Dylan O'Brien (Teen Wolf: Nastoletni wilkołak, Bez ściemy). Z innych znanych dziś nazwisk w filmie wystąpili między innymi Will Poulter (Strażnicy Galaktyki: Volume 3, Lekomania), Thomas Brodie-Sangster (Spryciarz, Pistol) czy Kaya Scodelario (Dżentelmeni, Podły, zły, okrutny).

Na czym skupi się nowy film?

Według źródeł serwisu Hollywood Reporter, reboot serii nie ma być jego całkowitym restartem, ani bezpośrednim sequelem filmowej trylogii. Studio ma nadzieję stworzyć swego rodzaju kontynuację historii, ale wykorzystując elementy z poprzednich części, za sprawą których widownia zaangażowała się w tamtą narrację.

Oryginalny Więzień labiryntu wyprodukowany przez studio 20th Century Fox okazał się być zaskakująco dochodowym projektem. Przy budżecie wynoszącym około 35 milionów dolarów wygenerował dochód sięgający dziesięciokrotności tej kwoty. Choć w przypadku kolejnych części ten wynik był nieco słabszy, a budżet większy, to i tak robi to dobre wrażenie. Nawet pomimo faktu, że cała trylogia spotkała się z mieszanymi opiniami krytyków i widzów.

Źródło: Hollywood Reporter / ilustracja wprowadzająca: kadr z filmu Więzień labiryntu