Venom: Let There Be Carnage – pierwszy zwiastun sequela! Venom kontra Carnage!

Długooczekiwany zwiastun do filmu Venom: Let There Be Carnage wreszcie trafił do sieci! W nim otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na antagonistę Carnage’a!

Fani postaci, jak i filmu Venom mogą się zacząć cieszyć, gdyż właśnie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun Venom: Let There Be Carnage! Film, sądząc po zwiastunie, prezentuje się naprawdę nieźle, a design Carnage’a jest wszystkim, czego mogli chcieć fani tego złoczyńcy.

Przekonajcie się sami:

Sony Pictures udostępniło także niesamowity plakat filmu:

Opening wide only in theaters September 24. #Venom: Let There Be Carnage @VenomMovie pic.twitter.com/0OXvcPuDdD — Sony Pictures (@SonyPictures) May 10, 2021

Venom 2: Carnage to kolejny film należący do Sony’s Universe of Marvel Characters oraz kontynuacja filmu z 2018 roku, który zarobił 856 milionów dolarów w światowym box-office. Opisy fabuły drugiej części nie zostały jeszcze przedstawione, lecz wiadomo, że tym razem Venom zmierzy się z Carnagem, a według niepotwierdzonych doniesień pojawi się również postać Shriek. Za reżyserię sequela odpowiada Andy Serkis, a scenariusz przygotowała Kelly Marcel. W obsadzie produkcji znajdują się: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott i Stephen Graham. Nie ogłoszono jeszcze kategorii wiekowej, z jaką produkcja wejdzie do kin.

Początkowo sequel miał zadebiutować w kinach na początku października 2020 roku, lecz ze względu na pandemię koronawirusa premierę przełożono na 25 czerwca 2021 roku. Teraz datę premiery przełożono na 24 września, ale według danych ze strony dystrybutora, w Polsce film ukaże się tydzień wcześniej, czyli 17 września!

Źródło: Sony Pictures, YouTube, Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Sony Pictures