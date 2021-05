Warner Bros. poszukuje czarnoskórego aktora do roli Supermana!

Warner Bros. już od dłuższego czasu nie ma pojęcia co zrobić z postacią Supermana. Jedna z najbardziej znanych postaci ze świata komiksów wystąpiła tylko w trzech produkcjach z DCEU. To się jednak niedługo zmieni, ale w trochę niespodziewany sposób…

Otóż według magazynu The Hollywood Reporter Warner Bros. planuje przedstawić widzom czarnoskórego Kal-Ela/Supermana! Już od dłuższego czasu krążą plotki o tym, że czarnoskóry aktor ma wcielić się w Supermana. Najczęściej wspominanym kandydatem do roli jest Michael B. Jordan, ale na ten moment żaden aktor nie został wybrany. Dodatkowo THR donosi, że WB. poszukuje także czarnoskórego reżysera, który zająłby się takim projektem. Nic na ten moment nie zostało potwierdzone, ale wygląda na to, że film nie będzie częścią DCEU i będzie osadzony w odrębnym uniwersum tak jak nadchodzący Batman z Robertem Pattinsonem czy Joker z 2019 roku.

Co jednak stanie się z Supermanem z DCEU, w którego rolę wciela się Henry Cavill? Wydaje się, że Warner Bros. kompletnie porzuciło tę wersję postaci i już od bardzo dawna nie słyszano o żadnych planach co do kontynuacji historii bohatera. Jeśli Cavill otrzyma jeszcze jedną szansę jako Superman, na pewno nie będzie to w najbliższej przyszłości.

Warner Bros. opracowuje nowy film o Supermanie z J.J. Abramsem na pokładzie jako producentem. Scenariusz napisze scenarzysta komiksów Czarnej Pantery, Ta-Nehisi Coates. Na ten moment nieznany jest reżyser, ani żaden członek obsady. Premiera także pozostaje zagadką.

Źródło: hollywoodreporter.com / Ilustracja wprowadzenia: DC Comics