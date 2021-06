Władca Pierścieni – Powstanie anime o Helmowym Jarze!

Władca Pierścieni otrzyma kolejny prequel. The War of the Rohirrim będzie to anime, którego akcja rozegra się w… Helmowym Jarze!

Wykreowany przez J. R. R. Tolkiena świat z pewnością wciąż stanowią inspirację dla wielu twórców. Peter Jackson przeniósł znane z kart powieści wydarzenia na duży ekran na początku nowego tysiąclecia. Kto by nie chciał powrócić do Śródziemia i ponownie zobaczyć istotnych miejsc znanych z epickich bitew? Już niedługo będzie nam to dane po raz kolejny!

Jedną z ważniejszych lokacji w uniwersum stał się niewątpliwie Helmowy Jar, który na lata zapadł w pamięć widzów za sprawą filmowej adaptacji. Właśnie zapowiedziano produkcję, która rozegrać się ma 250 lat przed wydarzeniami znanymi z oryginalnej trylogii. Anime The War of the Rohirrim ma opowiedzieć o panowaniu Helma Żelaznorękiego – króla Rohanu. A co za tym idzie – opowie nam również o początkach Helmowego Jaru.

Za projekt odpowie Kenji Kamiyama – znany z pracy przy bez wątpienia istotnych na gatunku animacji takich jak: Akira czy Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. Produkcje powierzono Josephowi Chou (Blade Runner: Black Lotus). Scenariusz przygotują Jeffrey Addiss i Will Matthews (Ciemny kryształ: Czas buntu). Philippa Boyens, która pracowała przy realizacji poprzednich filmów, będzie oficjalnym konsultantem.

Na razie nie ma informacji co do planowanej daty premiery.

Źródło: Collider.com, Indiewire.com, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne