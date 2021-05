X-wing z filmu Skywalker. Odrodzenie trafił do muzeum!

Lucasfilm wypożyczył jeden ze swoich rekwizytów Instytutowi Smithsona. Obok jednego z modułów rakiety Apollo 11 stanie X- wing z Gwiezdnych Wojen.

Gwiezdne Wojny rozbudzają wyobraźnie wielu ludzi. Kto nie chciałby latać jak Han Solo Sokołem Millenium? Jaka osoba nie pragnęłaby zasiąść za sterami działającego śmigacza? A wreszcie kto nigdy nie marzył o sobie strzelającym z działek X-winga? Marzenia te pobudzają do twórczości. I właśnie z takiego założenia wychodzi zarząd muzeum Instytutu Smithsona.

Pomimo, że fabularny czas sagi to dawno dawno temu w odległej galaktyce, to Gwiezdne Wojny prezentują rzeszą fanów, tutaj na Ziemi, iż przestrzeń kosmiczna to miejsce pełne przygody i eksploracji. Wszystkie kamienie milowe związane z lotnictwem i kosmosem zaczynają się od inspiracji, a czasami również fantastyka naukowa zapewnia tę iskrę. Ikoniczny X-wing wystawiony wśród naszych innych statków kosmicznych, będzie celebrował tę podróż od wyobraźni do osiągnięć. – powiedziała Margaret Weitekamp, kurator w muzealnym oddziale historii kosmosu.

X-wing zawitał już do Narodowego muzeum lotnictwa i przestrzeni kosmicznej, jednej z części Instytuty Smithsona, gdzie najpierw przejdzie konserwację. Prace te są dostępne do obserwacji przez zwiedzających już od 5 maja. Mają one miejsce w jednym z hangarów Steven F. Udvar-Hazy Center, który mieści się na terenie portu lotniczego Waszyngton-Dulles. Po odpowiedniej konserwacji eksponat zostanie przeniesiony do głównej siedziby muzeum znajdującej się w National Mall w centrum Waszyngtonu. Będzie tam dostępny do oglądania już od przyszłego roku. Co ciekawe nie jest on pierwszym tego typu eksponatem na wystawie, bowiem wśród zbiorów znajduje się już model statku USS Enterprise. Brał on udział w nagraniach do oryginalnego serialu Star Trek.

X-wing, który został wypożyczony długoterminowo przez firmę Lucasfilm, pochodzi z planu ostatniego epizodu Sagi Skywalkerów. Odgrywał on rolę myśliwca Poe Damerona, który brał udział w ostatecznym starciu sił Ruchu Oporu z flotą Sithów. Artyści w oddziale Industrial Light & Magic, którzy odpowiadają za efekty specjalne w firmie Lucasfilm, do stworzenia scen pojazdów używają zarówno miniatur jak i pełnowymiarowych rekwizytów. Ekipa oczywiście łączy je i modyfikuje później w postprodukcji.

Instytut Smithsona to największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych, mieszczący się głównie w Waszyngtonie, a także jego okolicach. Historia drugiej części serii Noc w muzeum osadzona została właśnie na terenie Instytutu Smithsona.

X-wing będzie pierwszym od ponad 23 lat rekwizytem z Gwiezdnych Wojen, który zawita do Instytutu. Ostatnio doszło do tego w roku 1997, kiedy zainicjowana została wystawa Star Wars: The Magic of Myth. Ukazywała ona mityczne aspekty wątków, które zawarł George Lucas w swoich produkcjach. Można było na niej zobaczyć między innymi pierwszy miecz świetlny Anakina Skywalkera, Hana Solo w carbonicie, a także modele takich statków jak Sokół Millenium, Tantive IV czy Imperialny Niszczyciel. Wystawiono również niektóre kostiumy bohaterów sagi takich jak Darth Vader, Boba Fett czy R2-D2. Odwiedzający mieli możliwość zobaczyć także pacynki, które potrzebne były do stworzenia niektórych postaci takich jak Yoda czy Jabba the Hutt.

Źródło: Narodowe muzeum lotnictwa i przestrzeni kosmicznej Smithsona / Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Skywalker. Odrodzenie