Znamy datę premiery nowego filmu Mela Gibsona. W obsadzie Mark Wahlberg

Najnowszy film w reżyserii Mela Gibsona trafi na ekrany kin już tej jesieni. We Flight Risk główne role zagrają Mark Wahlberg i Topher Grace.

Według serwisu Variety, premiera Flight Risk została wyznaczona na 18 października 2024 r. Jest to jeden z trzech filmów z kalendarza premier Lionsgate, które ustaliło także datę premiery filmu akcji z Dave'em Bautistą The Killer's Game na 13 września 2024 roku. Następnie 10 stycznia 2025 zadebiutuje kontynuacja Skoku stulecia, Den of Thieves 2: Pantera z Gerardem Butlerem w roli głównej.

We Flight Risk napisanym przez Jareda Rosenberga, Wahlberg zagra łysiejącego i psychopatycznego zabójcę mafii, który oszukuje agenta federalnego, aby ten pozwolił mu pilotować samolot przewożący informatora (Topher Grace) z odległego miejsca. Film jest projektem, w którym na planie ponownie spotkali się Gibson i Wahlberga, po tym jak wcześniej współpracowali przy Ojciec Stu i Co wiecie o swoich dziadkach. Gibson wyprodukuje film wraz z Bruce'em Daveyem i Johnem Davisem.

Mark Wahlberg w roli psychopaty

Wahlberg w wywiadzie dla portalu Collider opowiedział o swojej roli we Flight Risk, w którym zagra jedną ze swoich najbardziej psychopatycznych postaci. Aktor stwierdził, że granie tak nikczemnej postaci było szalone i że było to dla niego coś innego i nowego, gdyż zazwyczaj nie gra złoczyńców.

Wahlberg odniósł się również do doświadczeń z pracy z Gibsonem nad tym projektem:

To było fenomenalne. Naprawdę. Byłem jak gąbka, która chłonie wszystko z otoczenia. Uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają tak wielki talent i możliwość obserwowania go i bycia studentem przez te dwadzieścia kilka dni była niesamowite. Gram najbardziej pokręconego skurczybyka, jakiego kiedykolwiek widzieliście. Nie grałem złego faceta od czasów Strachu. To jest poza skalą.

Więcej o kinie akcji na Movies Room:

Plany Gibsona i Wahlberga

Gibson wcześniej reżyserował takie filmy jak Braveheart, Apocalypto czy Przełęcz ocalonych. Wkrótce po raz pierwszy nakręci sequel, planując kontynuację hitu jakim była Pasja. Niedawno zagrał także główną rolę w serialu The Continental z 2023 roku, który był prequelem filmów z serii John Wick.

Co do Wahlberga, aktor niedawno wystąpił w filmach takich jak Uncharted, Czas dla siebie, Plan wycieczki i Mój pies Artur. Wśród jego nadchodzących projektów znajdziemy film Shane'a Blacka Play Dirty i Juliana Farino Związek.

Flight Risk ma trafić do kin 18 października 2024 roku.

Źródło: Comic Book Resources / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć