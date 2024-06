Zobacz Jutro będzie nasze przedpremierowo w Multikinie!

Już 14 maja Multikino zaprasza na przedpremierowy pokaz filmu „Jutro będzie nasze” w rytm włoskich ballad poprowadzi uczestników przez współczucie, wściekłość, śmiech i wzruszenie, zarówno stawiając widzów przed brutalną prawdą, jak i dając nieskończone pokłady nadziei.

„Jutro będzie nasze” to debiut komiczki i aktorki Paoli Cortellesi, która, podążając śladem Phoebe Waller-Bridge („Fleabag”), zagrała w nim także główną rolę. Z Delią może utożsamić się każda z nas, bo i my dokonujemy na co dzień rzeczy niemożliwych – ogarniamy dom i pracę, dzieci i starszych członków rodziny, łagodzimy złe humory męża albo emocje nastoletniej córki. Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy, pretensje i fochy. Jest również przekonana, że szykującą się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt się nie spodziewa po gospodyni domowej. „Jutro będzie nasze” emanuje duchem zmiany, wiarą w siłę kobiet i kobiecą solidarność. Jest też odą na cześć pięknych, acz burzliwych relacji matek z córkami.

„Kino na Obcasach” odbędzie się 14 maja o godz. 19.00 w Multikinie: Elbląg, Gdańsk, Głogów, Kalisz, Katowice, Kłodzko, Koszalin, Kraków, Leszno, Mielec, Olsztyn, Poznań Stary Browar, Rumia, Słupsk, Szczecin, Świdnica, Świnoujście, Tychy Gemini, Warszawa Młociny, Warszawa Targówek, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Zabrze.

