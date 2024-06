Zobaczcie zwiastun nagrodzonego Cezarami filmu Królestwo zwierząt! W kinach od 14 czerwca

„Królestwo zwierząt” to najnowszy film w reżyserii Thomasa Cailleya, nagrodzony pięcioma Cezarami, najważniejszymi nagrodami filmowymi we Francji. Zbierający entuzjastyczne recenzje (aż 84% pozytywnych opinii na portalu Rotten Tomatoes!) hit francuskich kin (ponad 1 milion widzów!) opowiada o rodzinie próbującej odnaleźć się w świecie genetycznej epidemii. Film ten uplasował się na 11. miejscu w zestawieniu rodzimych produkcji, które we Francji w 2023 roku przekroczyły barierę jednego miliona sprzedanych biletów. Ten niezwykle oryginalny projekt otwierał prestiżowy konkurs Un Certain Regard na festiwalu w Cannes w 2023 roku oraz został doceniony przez liczne międzynarodowe festiwale w tym m.in.: w Londynie, Busan, Palm Springs, Sitges i na Warszawskim Festiwalu Filmowym. W rolach głównych wystąpili: Romain Duris („Heartbreaker. Licencja na uwodzenie”), Adèle Exarchopoulos („Życie Adeli – Rozdział 1 i 2”) i Paul Kircher („Mała lekcja miłości”). „Królestwo zwierząt” od 14 czerwca tylko w kinach.

Film zdobył w tym roku pięć Cezarów w kategoriach:

„Najlepsza muzyka oryginalna” - Andréa Laszlo de Simone

„Najlepszy dźwięk” - Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Niels Barletta

„Najlepsze zdjęcia” - David Cailley

„Najlepsze kostiumy” - Ariane Daurat

„Najlepsze efekty wizualne” - Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret

Plakat filmu

fot. Kino Świat

Opis filmu

W niedalekiej przyszłości przez ludzką populację przetacza się epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych. Za ich sprawą niektórzy jej przedstawiciele zaczynają coraz bardziej upodabniać się swoim wyglądem i zachowaniem do zwierząt. Te obdarzone nadludzkimi umiejętnościami hybrydy uznawane są jednak za zagrożenie i izolowane w specjalnych ośrodkach. Jedną z osób dotkniętych taką mutacją jest Lena - żona François (Romain Duris). Na wieść o wypadku konwoju w dzikiej części lasu i ucieczce transportowanych w nim hybryd, mężczyzna wspólnie ze swoim 16-letnim synem Emilem wyrusza na desperackie poszukiwanie swojej partnerki. Będzie to wyzwanie zarówno dla ojcowskiej relacji François ze swoim dzieckiem jak również dla całej trójki jako rodziny. Czeka ich prawdziwe emocjonalne trzęsienie ziemi, które wystawi wszystkich na próbę.

