Czy chcesz współtworzyć Jedi Fallen Order 2?

Jedi Fallen Order był wielkim sukcesem dla EA i Disneya. Nie było by nic dziwnego, gdyby powstawała druga część produkcji. Już od jakiegoś czasu wiemy, że studio Respawn Entertainment pracuje nad nową grą z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I mimo tego, że nic oficjalnie nie potwierdzono, to firma już się z tym nie kryje. W Internecie dostępne są ciekawe oferty pracy. Informują one o możliwości dołączenia do zespołu zajmującego się nową produkcją. Jej tematyka jest jasno określona.

Hey #gamedev #gamedevjobs twitter, I'm looking for an experienced Producer to come work with me on Star Wars @Respawn ! We're a small production team and rarely have openings so hit me up quick if your interested or have questions!! Job details here⬇️https://t.co/4GiQuwqsaB

— Blair Brown (@BlairBroon) March 11, 2021