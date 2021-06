Far Cry 6 – kim są NPC z kategorii Amigos?

Każdy potrzebuje przyjaciół, czy to introwertyk czy ekstrawertyk, czy tym przyjacielem będzie człowiek czy zwierzę. Nikt nie lubi być sam. Ludzie tracą z powodu samotności zmysły. Pamiętają o tym również twórcy gier i niejednokrotnie nawiązują do tego. Zwłaszcza Ubisoft w swojej serii Far Cry. Od trzech bowiem produkcji protagonista może działać wspólnie z różnymi towarzyszami, innymi graczami bądź NPC. W pierwszej z tych kategorii znajdują się zarówno postaci ludzi jak i zwierząt. Druga z tych grup pojawi się również w szóstej części serii.

Już od jakiegoś czasu w materiałach promocyjnych znaleźć mogliśmy uroczego psa na wózku, Chorizo. A w ostatnim trailerze ukazany został przyjacielski krokodyl Guapo – to znaczy przyjazny dla głównego bohatera. W starciu z wrogiem jest bowiem bezlitosny i zabójczy.

Jakiś czas temu na oficjalnym profilu Far Cry 6 w mediach społecznościowych ukazał się materiał opowiadający o możliwościach klasy Amigos. Mówi on skąd wzięła się nazwa Amigos (tłum. przyjaciel) – to znaczy od więzi jaka ma łączyć protagonistę z tymi zwierzętami. Gracz z każdą kolejną minutą czasu wspólnej walki ze swoimi przyjaciółmi będzie mógł odblokowywać ich nowe zdolności (najprawdopodobniej tak jak w Far Cry 5 i New Dawn) i wzmacniać wspólną więź.

