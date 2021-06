Far Cry 6 – Vaas, Pagan i Joseph powracają!

Ubisoft Forward za nami. Ale informacji, które na nim ogłoszono długo nie zapomnimy. Bowiem ujawniono, iż Vaas, Pagan i Joseph powracają.

W dzisiejszych czasach większość marek ze świata gamingu ma swoje własne, specjalne wydarzenia. W momencie, w którym ciężko jest z powodu pandemii zaprezentować się na jakimś wspólnym konwencie czy targach, każdy musiał improwizować. Swoje wydarzenie w którym marka może się pokazać stworzył również Ubisoft. Ubisoft Forward miało miejsce wczoraj. A podczas niego przedstawiono wiele różnych ciekawych informacji. W tym artykule skupimy się na jednej, dotyczącej powrotu najważniejszych antagonistów serii Far Cry.

Najważniejszą sprawą w tworzeniu antagonisty w serii Far Cry, nie jest fakt, iż musi on być zły, albo szokujący. Najistotniejsze jest to, iż jest to osoba która, kiedy wasze drogi by się skrzyżowały, mogła by Was oczarować i spowodować, że wierzylibyście, iż – nie ważne jakie byłoby to zakręcone i przerażające – jest to wyłącznie prawda. To jest sekret mocy Antona i nie moglibyśmy być bardziej dumni z tego, iż dołącza on do rodziny Far Cry’a. […] Naszym marzeniem było, by uhonorować tradycję antagonistów serii Far Cry i zaprezentować zupełnie nowe doświadczenia. Już czas, aby znaleźć się po drugiej stronie. Wejść głebiej do nory królika. I tylko od ciebie zależy czy z niej wyjdziesz.- powiedział Omar Bouali, dyrektor do spraw zawartości Ubisoftu.

Uniwersum Far Cry posiada wiele niesamowitych bohaterów. I wbrew pozorom serca fanów najbardziej podbijają antagoniści. W rankingu góruje oczywiście Vaas Montenegro, który dzięki fenomenalnej roli Michaela Mando jest do dzisiaj uważany za jedną z najlepszych postaci w historii gier. Później mamy Pagana Mina i Josepha Seeda, którzy starają się z całkiem niezłym skutkiem dorównać swojemu poprzednikowi.

Korzystając z tej popularności i legendarności antagonistów serii Far Cry, Ubisoft postanowił stworzyć przepustkę sezonową do Far Cry 6 w której będziemy mogli stanąć po drugiej stronie barykady i wcielić się właśnie w Vaasa, Pagana i Josepha. Co ciekawe nie będzie to jednak dokładnie ta sama historia co w poprzednich grach. Bynajmniej, będzie to coś nowego. Historia zawieszona na granicy snu i jawy. Dzieło wypełnione w każdym calu nawiązaniami do konkretnych historii z uniwersum. Nie zabraknie również zapadająch w pamięć klasycznych cytatów. Antagoniści powrócą do Hope County, Kyratu i na Rook Islands, a co tam znajdą? Razem z tą przepustką dostępne będzie również DLC z Far Cry 3 o nazwie Blood Dragon.

Źródło: Ubisoft Forward / Ilustracja wprowadzenia: kolaż; materiały promocyjne