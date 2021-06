Far Cry 6 – rozłam w rodzinie Castillo?

Podczas ostatniego wydarzenia promocyjnego Ubisoftu zaprezentowano kolejny materiał z nadchodzącego Far Cry’a 6. Co wiemy o rodzinie Castillo?

Na ostatnim Ubisoft Forward, czyli wydarzeniu stworzonym do prezentacji produktów marki, firma matka między innymi serii Assassin’s Creed, zaprezentowała dużo różnych informacji. Wśród przybliżonych produkcji znalazło się chociażby Rainbow Six Extraction czy Far Cry 6. Jeżeli chodzi o tę drugą produkcję zaprezentowano między innymi jedną ze scen dzieła. Co w niej zawarto?

Dani Rojas wraz z grupą osób niezadowolonych z rządów Antona Castillo, postanawia uciec łodzią rybacką do USA. Niestety w niedługim czasie po opuszczenia portu, ktoś zatrzymuje statek. Ludzie El Presidente wkraczają na pokład, a wraz z nimi ich przywódca. Okazuje się bowiem, iż wśród uciekinierów znalazł się Diego, syn Antona. Nie zgadza się on bowiem z działaniami ojca i postanawia uciec. Nie udaje mu się jednak, a wszyscy uciekinierzy stają z wielkimi niebezpieczeństwem twarzą w twarz.

Materiał ukazuje, iż Antonowi nie udało się przekonać syna do tego, że jego naród jest granatem i trzeba nim rządzić twardą ręką. Czyżby był to rozłam w rodzinie Castillo? Twórcy zapowiadali, iż główna trójca produkcji, to znaczy protagonista – Dani, antagonista – Anton, a także niezdefiniowany do końca Diego, będą tworzyć magiczną trójkę historii. Na rozwiązanie tego węzła gordyckiego musimy poczekać do 7 października.

Far Cry 6 będzie umiejscowiony na wyspie nawiązującej do Kuby. Gracz wcieli się w przywódcę rewolucji, który stawia dopiero pierwsze kroki. Protagoniście w jego działaniach pomogą inni, między innymi Amigos, to znaczy przyjazne zwierzęta. Będą to NPC na wzór Kłów do wynajęcia z poprzedniej produkcji. W rolę głównego antagonisty wcielił się Giancarlo Esposito.

Źródło: Ubisoft Forward / Ilustracja wprowadzenia: materiały promocyjne