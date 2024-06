Mafia 4 niebawem otrzyma pierwsze materiały?

Mafia to jedna z bardziej uznanych serii, które rozgrywką w pewnym stopniu nawiązują do GTA. Od lat czekamy na kolejną odsłonę, aczkolwiek wciąż jeszcze brakuje konkretów w tej kwestii.

Od pewnego czasu pojawiają się przypuszczenia, kiedy wreszcie dostaniemy pierwsze informacje o czwartej części franczyzy, ale nadal brakuje oficjalnych potwierdzeń.

Pokaz jeszcze w czerwcu?

Być może czeski portal dał nam odpowiedź. Według ich doniesień, Mafia 4 zostanie zaprezentowana jeszcze w trakcie Summer Game Fest, czyli całkiem niedługo. 2K ma wcisnąć jakieś materiały pomiędzy promocję innych pozycji. Jak będzie - przekonamy się wkrótce.

O marce

Seria Mafia miała swój początek w 2002 roku. Produkcja przyjęła się znakomicie i prędko zgarnęła sobie spore grono fanów. Dopiero jednak po 8 latach na rynek trafiła druga część tej serii. Tym razem nie otrzymaliśmy szansy wcielenia się w taksówkarza Tommy'ego Angelo, ale w Vittorio Scalettiego, który właśnie zakończył służbę wojskową. Sequel posiadał dużo lepszą grafikę, modele postaci oraz animacje, co zaowocowało wysokimi notami od krytyków i graczy. Po kolejnej dłuższej przerwie nadeszła Mafia III. W 2016 roku na półki sklepowe zawitała historia Lincolna Claya - weterana, który powrócił z Wietnamu. Przy tym tytule krytycy już nie byli tacy łaskawi. Trzecia część serii posiadała od groma błędów, które co chwila zakłócały rozgrywkę. Grę ratowała za to fabuła i główny bohater. W końcu nastał rok 2020 i tym razem nie otrzymaliśmy nowej historii z tego świata. Gracze mogli zakupić remaster Mafii II, ale niestety nie wyszło to zbyt specjalnie...

Źródło: Vortex