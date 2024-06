MultiVersus powraca, ale czy w chwale?

Pamiętasz Multiversus? To taka nawalanka, jak Super Smash Bros., tyle że za darmo i z postaciami Warner Bros. Mogliśmy tam zobaczyć Królika Bugsa walczącego z Batmanem, Kudłatym i Stevenem Universe. Niestety gra nie za bardzo się przyjęła. Z tego powodu twórcy stwierdzili, że tamta wersja to była tylko wersja testowa, a dopiero teraz wypuszczają pełny produkt. Miałem okazję trochę już w niego pograć i wiesz co?

To jest dokładnie ta sama gra. Z jeszcze bardziej agresywną formą mikrotransakcji i kilkoma nowymi bohaterami. Do tego mam wrażenie, że w testach nie brał udział żaden inny człowiek, a każdą walkę odbywałem z botami. Odbiłem się od niej szybciej, niż piłka LeBrona od moich przeciwników. Szkoda, bo liczyłem na potężny powrót. A Ty dasz drugą szansę MultiVersus?