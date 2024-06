Mark Hamill ponownie jako Joker! Usłyszycie go w grze

Okazuje się, że Mark Hamill ma wielki sentyment do postaci Jokera i jeszcze raz powróci, by podłożyć głos pod kultowego przeciwnika Batmana, tym razem w grze MultiVersus.

Jak fani gier wiedzą - gry sygnowane dużymi franczyzami to strzał 50/50. Może wyjść coś naprawdę dobrego (trylogia Batman Arkham) lub studio może wtopić (Ostatni Legion Samobójców). Teraz jednak wszystko zapowiada się obiecująco, gdyż Mark Hamill wraca, by znów hipnotyzować nas swoim jokerowym śmiechem.

Mark Hamill jako Joker!

W listopadzie Mark Hamill powiedział fanom na Fan Expo w San Francisco, że nie będzie już wcielał się w rolę Jokera. Choć przez wielu uważany za najlepszego Jokera, Hamill uważał, że nie mógłby zagrać tej roli, bo u jego boku nie będzie Kevina Conroya. Conroy, który podkładał głos Bruce’owi Wayne’owi/Batmanowi w kilku projektach, zmarł w listopadzie 2022 roku.

Mimo wszystko Hamill użyczył głosu dla Jokera w grze MultiVersus. Dlaczego? Powód jest prosty. Przed śmiercią Conroy zdążył nagrać kwestie dialogowe Batmana w nadchodzącej grze. Być może z tego powodu Hamill zrobił wyjątek od swojej poprzedniej wypowiedzi i powrócił do roli Jokera.

Czym jest MultiVersus?

MultiVersus to darmowa platformowa bijatyka, utrzymana w tym samym stylu, co seria Super Smash Bros. Nintendo. W grze występuje stale powiększająca się lista popularnych postaci z serii Warner Bros. Discovery, w tym Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn, Czarny Adam i Joker (DC); Kudłaty i Velma (Scooby-Doo); Królik Bugs, Diabeł Tasmański znany również jako Taz i Marsjanin Marvin (Looney Tunes); Arya Stark (Gra o tron); Tom i Jerry (Tom i Jerry); Człowiek Finn i Pies Jake (Pora na przygodę); Steven Universe i Granat (Steven Universe); Stalowy Gigant (Stalowy Gigant), LeBron James (Kosmiczny mecz: nowa era). Rick Sanchez i Morty Smith (Rick i Morty); Gizmo i Stripe (Gremliny); oraz niezwykłe oryginalne stworzenie o imieniu Reindog.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe