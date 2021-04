Yacht Mechanic Simulator 2021 w kluczowej fazie produkcji

Spółka Image Power, która w kwietniu zadebiutowała na rynku New Connect, udostępniła właśnie specjalne wydanie dzienników deweloperskich poświęconych pracom nad Yacht Mechanic Simulator 2021. Data wydania pełnej wersji gry zaplanowana została na 3Q 2021.

Demo Yacht Mechanic Simulator 2021 zabiera graczy do wnętrza stoczni. Tam jako wytrawni mechanicy będą remontować i dawać nowe życie starym jachtom. W pełnej wersji gry, w ramach rozwoju biznesu i powiększającej się grupy klientów, będą mogli skupować kolejne łodzie motorowe i poddawać je naprawie, by następnie sprzedawać je z zyskiem, tworząc swoje jachtowe imperium.

W swoim warsztacie gracze będą remontować jachty nawet w najgorszym stanie, naprawiać ich pęknięte kadłuby, silniki i dodawać nowe części. Nie będzie im obce odkręcanie śrub mocujących silnik, czy obsługa dźwigu pomocnego przy wyciąganiu napędu z jachtu. Zlecenia od klientów będą urozmaicone jeśli chodzi o skalę trudności. Dodatkowo w YachtMechanic Simulator 2021 gracze wcielą się w rolę projektantów statków– będą tworzyć i instalować elementy wnętrz, również z wykorzystaniem materiałów luksusowych, na których zakup najpierw trzeba będzie zarobić. Z kolei edytowanie, przesuwanie i mieszanie elementów dekoracyjnych pozwoli zamienić jacht w perłę oceanu. Za dobrze wykonaną pracę w warsztacie klienci będą skłonni dużo zapłacić, dając graczom szansę zostania milionerem zarządzającym własnym imperium jachtowym.

Cechą charakterystyczną gry jest rozbudowana funkcja pływania. Dzięki niej gracz sprawdzi, jak wyremontowany jacht zachowuje się na wodzie.

Prace nad grą trwają. Nowy dziennik deweloperski informuje m.in. o tym, że zostały ukończone projekty większości jachtów. Udało się przygotować trzy nowe jednostki pływające, które obecnie są udoskonalane na bazie informacji z testingu. Twórcy są też w końcowej fazie przebudowywania systemu sterowania. Była to najczęściej powtarzana przez fanów prośba, dlatego zespół postanowił podejść do niej priorytetowo. Dzięki temu w prologu i pełnej wersji gry będzie można zmieniać klawisze skrótów, zostanie też zapewniona obsługa pada. Trwają też prace nad trybem kariery, poprawkami ekonomii oraz przygotowaniem gry do lokalizacji.

Tematyka gry nie została wybrana przypadkowo. Pomimo pandemii COVID-19 na świecie rośnie grono fanów jachtingu, a kryzys jeszcze bardziej rozbudził apetyty kupców na nowoczesne modele łodzi motorowych. Obroty branży w ostatnich latach zaczęły mocno przyspieszać, co potwierdzają dane Eurostatu – w okresie 2014 – 2018 r. uległy one podwojeniu, sięgając prawie 400 mln euro. Pozytywne wieści z rynku, jak i niegasnące zainteresowanie „mechanicznymi” symulatorami przekonały Image Power do stworzenia realistycznej stoczni jachtowej i umożliwienia graczom wcielenia się zarówno w mechanika, jak i kapitana.

Tytuł nawiązuje luźno do całej serii popularnych na rynku symulatorów, takich jak Plane Mechanic Simulator czy Tank Mechanic Simulator oraz oczywiście do kultowego Car Mechanic Simulatora, największego hitu sprzedażowego PlayWaya, który trafił do blisko 2 mln graczy. Budżet naszej autorskiej produkcji to tylko 300 tys. zł, co gwarantuje szybki zwrot i potencjalne wysokie zyski z Yacht Mechanic Simulator. W związku z tytułem planujemy też cross promocje z innymi grami Play Waya– zapowiada Paweł Graniak, prezes zarządu Image Power S.A.

Spółka planuje dystrybucję Yacht Mechanic Simulator 2021również na rynku chińskim. W najbliższym czasie planowana jest wersja na VR oraz portowanie na konsole Nintendo Switch, Xboxi PlayStation.

7 kwietnia firma oficjalnie dołączyła do grona spółek publicznych na New Connect. Image Power zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez inwestorów, akcje spółki w dniu debiutu mocno drożały. W najlepszym momencie walory wzrosły o 43 proc., a na zamknięciu sesji o 8 proc. Wartość obrotu była bliska 1 mln zł.

Firma nieustannie kontynuuje prace nad realizacją planu wydawniczego i dalszym rozwojem portfolio. W lutym Spółka podpisała umowę z GameFormatic z grupy PlayWay na stworzenie swojej największej produkcji – Offroad Mechanic Simulator. Wstępny budżet produkcji to 700 tys. PLN. W ramach współpracy powstanie również wersja na VR, w której specjalizuje się GameFormatic. Jesienią ubiegłego roku na platformie Steam odbyła się premiera pierwszej autorskiej produkcji – gry Dieselpunk Wars. Tytuł zebrał głównie pozytywne oceny. Po podpisaniu umowy z firmą Heart Beat Interactive Entertainment Ltd. – Dieselpunk Wars trafił do sprzedaży w Chinach. 13 maja światło dzienne ujrzy pełna wersja gry.

Gracze dobrze przyjęli też ostatnią zapowiedź preprodukcji Creature Lab. Wkrótce, według założeń polityki wydawniczej, z nowo powstałym zespołem wewnętrznym rozpoczną się prace nad produkcją wersji demo. W planach jest też projekt kolejnej preprodukcji z gatunku mechanic simulator. Z pozostałych tytułów dobrze wygląda budowa wishlisty dla Ambulance Simulator, której premiera odbędzie się jeszcze w tym roku. Wkrótce zostanie ogłoszona oficjalna data premiery. W przygotowaniu jest także gra Archer: The Witch’sWrath.

Karta gry na Steam: https://store.steampowered.com/app/1263620/Yacht_Mechanic_Simulator_2021/

Nowy dziennik deweloperski: https://store.steampowered.com/news/app/1263620/view/3068616627207226645