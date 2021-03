Assembled: The Making of WandaVision – nowy plakat odcinka o tworzeniu WandaVision

Nie otrzymamy 10 odcinka WandaVision, ale odcinek specjalny o procesie tworzenia pierwszego serialu MCU. WandaVision jest jednym z najciekawszych produkcji Marvela, więc na pewno warto będzie zobaczyć, jak udało się to osiągnąć. Odcinek będzie miał swoją premierę na platformie Disney+ w następnym tygodniu, 12 marca!

Poniżej możecie zobaczyć plakat Assembled: The Making of WandaVision.

View @MarvelStudios' #WandaVision through a new lens 🎥 Go behind the scenes with Marvel Studios' Assembled: The Making of WandaVision, an Original Special streaming March 12 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dassODSPZC

— Disney+ (@disneyplus) March 4, 2021