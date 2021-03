Batwoman – Ruby Rose powróci do serialu?

W wywiadzie dla ComicBookMovie.com aktorka wypowiedziała się na temat możliwości powrotu do roli Kate Kane w serialu Batwoman. Rose miała to do powiedzenia:

Oczywiście, że przechodzę do innych ról, wydaje mi się, że od [odejścia od roli] zrobiłam około trzech filmów. Totalnie bym to zrobiła. Nie wydaje mi się, że pomogłoby to historii, ponieważ moi zdaniem budowanie nowej Batwoman jest ważniejsze niż wracanie do Kate Kane, ale oczywiście, że bym wróciła, zrobiłabym absolutnie wszystko, co on [twórcy serialu] by chcieli. Nie obejrzałam całego sezonu, ale widziałam kilka odcinków i wydaje mi się, że to jak sobie z tym radzą, jest piękne.