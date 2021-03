Beacon 23 – Lena Headey w roli głównej!

Lena Headey, odtwórczyni słynnej roli Cersei Lannister, zagra główną postać żeńską w serialu Beacon 23. Aktorka będzie też producentką wykonawczą produkcji.

Serial Beacon 23 powstaje na podstawie powieści Hugh Howeya. Twórcą jest Zak Penn, który pracował m.in. przy Player One. Beacon 23 to thriller podążający za dwojgiem ludzi, Halanem i Aster (Headey), których losy splatają się, gdy ci zostają uwięzieni razem na końcu znanego wszechświata. Aster w tajemniczy sposób trafia do samotnego strażnika latarni morskiej, Halana. Problemy zaczynają się, gdy Halan zastanawia się, czy Aster jest przyjacielem, czy wrogiem. Jej zdolność do ukrywania zamiarów i motywów może bowiem uczynić z niej potężnego przeciwnika.

Katherine Pope, szefowa Spectrum Originals, powiedziała:

Myśleliśmy o jednej osobie, myśląc o tym, kto mógłby zagrać w Aster – kto mógłby wnieść siłę, wrażliwość i błyskotliwość złożonej postaci? Nikt oprócz Leny Headey.

O’Connell Marsh, wiceprezes Boat Rocker Studios, skomentował:

Znając Lenę i pracując z nią przez ostatnie kilka lat, mój podziw dla jej inspirującego talentu jest nieskończony. Jestem bardzo podekscytowany, że Lena przyjęła rolę Aster i równie szczęśliwy, że ​​będzie producentką wykonawczą ze swojej firmy produkcyjnej Peephole.

Znana z roli w Grze o tron, która przyniosła jej pięć nominacji do Emmy, Headey właśnie zakończyła produkcję filmu fabularnego 9 Bullets u boku Sama Worthingtona. Na początku tego roku sfinalizowała produkcję Gunpowder Milkshake wraz z Karen Gillan i Angelą Bassett. Niedługo wcieli się w Evil-Lyn w nadchodzącej nowej wersji Masters of The Universe w reżyserii Kevina Smitha.

