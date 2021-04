Cień i kość – nowy plakat serialu fantasy Netflix!

Serial fantasy Shadow & Bone jest adaptacją książek Leigh Bardugo z uniwersum Griszów: trylogii Cień i kość (Shadow and Bone) oraz dylogii Szóstka wron (Six of Crows). Pierwszy sezon ma objąć wszystkie pięć książek w ośmiu odcinkach, oddając po połowie czasu antenowego każdej z serii. W obsadzie zobaczymy m.in. Bena Barnes’a, Jessie Mei Li czy Archiego Renauxa.

Tak prezentuje się plakat serialu:

Only 7 days until we enter the Shadow Fold. Shadow and Bone premieres April 23, only on Netflix. pic.twitter.com/4JVcjsYxOS

— Shadow And Bone (@shadowandbone_) April 16, 2021