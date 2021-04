Falcon i Zimowy Żołnierz – czy w 4. odcinku pojawiła się Polska?

Według przedpremierowych informacji statystów oraz zdjęć z planu z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz (oryg. The Falcon and the Winter Soldier) w jednym z epizodów akcja produkcji miała rozgrywać się na polskim cmentarzu. Taka scena pojawiła się w czwartym odcinku produkcji Marvel Studios i Disney+.

Falcon i Zimowy Żołnierz – SPOILERY z 4. odcinka



W 4. epizodzie serialu Falcon i Zimowy Żołnierz na cmentarz udają się dwie postaci należące do organizacji Flag Smasher: Karli Morghentau (Erin Kellyman) oraz Nico (Noah Mills). Jak się okazuje, w jednym z grobów ukrywają oni ukradzione fiolki z serum superżołnierza. Oko polskich widzów na pewno przykuły inskrypcje na okolicznych nagrobkach. Na centralnym przeczytać możemy, że „Tu spoczywa Lukasz Kovaczsik” (red. zapewne chodziło o nazwisko Kowalczyk), a sąsiednia należy do rodziny Bartczaków i innej familii z polskim nazwiskiem, które nie jest w tej scenie w pełni odsłonięte.

Czy jest to cmentarz w Polsce? Tego dokładnie nie określono, bo nie pojawiła się plansza z informacją o zmianie miejsca lokacji bohaterów. Na pewno jest to nekropolia, w której pochowani są Polacy, ale nie tylko. W końcu, pod koniec sceny, w planie ogólnym widać również nagrobek czeskimi nazwiskami, co oczywiście wynika raczej z tego, że serial kręcony był w Pradze i zapomniano je zasłonić. Jednak zakładać trzeba, że w MCU jest to cmentarz, który znajduje się w serialowej Rydze na Łotwie.

I nawet jeśli Polska wciąż nie pojawiła się jako oficjalna lokacja akcji produkcji z Marvel Studios, to na pewno możemy pewną śmiałością twierdzić, że w uniwersum pojawiła się postać o polskich korzeniach. Grób „Lukasza Kovaczsika” to miejsce spoczynku dziadka Nico, który w czasie II wojny światowej miał walczyć w ruchu oporu przeciw nazistom.

Falcon and the Winter Soldier to należący do IV Fazy MCU serial superbohaterski z 2021 roku, który przedstawia historię tytułowych postaci i członków Avengers, którzy próbują odnaleźć swoją drogę i tożsamość pół roku po wydarzeniach z Końca Gry. Twórcami produkcji są Kari Skogland (reżyseria) i Malcolm Spellman (główny scenarzysta). Gwiazdami serialu są Anthony Mackie (Falcon/Sam Wilson) oraz Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz). Ponadto w obsadzie są Daniel Bruhl, Erin Kellyman, Wyatt Russell, Miki Ishikawa, Emily VanCamp, Danny Ramirez, Don Cheadle, Carl Lumbly czy Adepero Oduye.

Pierwszy odcinek serialu zadebiutował 19 marca na platformie Disney+. Kolejne odcinki emitowane są w cotygodniowych odstępach. Pierwszy sezon liczyć ma 6 odcinków.