Falcon i Zimowy Żołnierz – Kolejny plakat promujący serial

Plakat promuje hasło „The Whole World is Watching.” czyli „Cały świat obserwuje”. Może być to oczywiście odniesienie do tego, że serial jest bardzo popularny, a także może odnosić się do występków jakie popełnia John Walker jako nowy Kapitan Ameryka. Co ciekawe – nie ma go na tym plakacie. Również może to oznaczać, że Sam i Bucky w piątym odcinku będą uznani za wrogów publicznych.

"The Whole World is Watching." Check out the fifth in a series of posters inspired by Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier. Artist credit to @Doaly. Stream the fourth episode of the Original Series now on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/1bvdCvD8mD

— The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 14, 2021