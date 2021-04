Falcon i Zimowy Żołnierz – Omówienie sceny po napisach!

Falcon i Zimowy Żołnierz, podobnie jak WandaVision, ma w ostatnich odcinkach scenę po napisach. Ta, którą otrzymaliśmy wczoraj, wręcz potrafiła zmrozić krew w żyłach.

W ARTYKULE ZNAJDZIECIE SPOILERY Z FALCON I ZIMOWY ŻOŁNIERZ

Piąty odcinek zaskoczył nas wieloma ciekawostkami. Natomiast jedną z najciekawszych rzeczy, była scenka po napisach. Otóż tym razem, podobnie jak w WandaVision, mamy narodziny kolejnego antagonisty. Wiele osób twierdziło, że on już nim jest. Jednak teraz mamy 90% potwierdzenia, że to chodzi o tę konkretną postać. Mowa tutaj o U.S. Agencie, którego odgrywał John Walker w komiksach.

Scena w dużej mierze przypomina tą, którą widzieliśmy w Iron Man, gdy Tony Stark wytwarzał zbroję Iron Mana. Co ciekawe, dźwięk wybijania tarczy U.S. Agenta był bardzo podobny do tego, z wcześniej wspomnianego filmu.

Walkera zdegradowano, pozbawiono statusu żołnierza, jak i wszystkich odznaczeń. Prawdopodobnie po tragicznych wydarzeniach z odcinka 4. serialu, serum superżołnierza na niego zadziałało z negatywnym skutkiem ubocznym, o czym wspominał Zemo w trzecim odcinku. Jeszcze lepsze jest to, że spotkał on się wcześniej z Madame Hydrą, która mogła go namówić do buntu, by stworzyć Dark Avengers. Również nie wiadomo z czego powstanie tarcza U.S. Agenta. Sam Wilson ma tarczę Kapitana, natomiast Walker ma swoją, gdzie przybił swój Medal Honoru.

A więc wychodzi na to, że mamy prawdopodobnie narodziny U.S. Agenta w MCU. Czyżby dodatkowo chciano nam zaoferować wątek z Dark Avengers? To by było naprawdę ciekawe. Dajcie znać co myślicie o tym pomyśle i kogo byście widzieli w złej wersji naszych ulubionych Avengersów!

Premiera serialu miała miejsce 19 marca 2021 roku w serwisie Disney+. Serial z 4. fazy MCU liczyć będzie 6 odcinków. Budżet wyniósł 150 milionów dolarów. Anthony Mackie wciela się w Sama Wilsona znanego jako Falcon, a Sebastian Stan jako Bucky Barnes aka The Winter Soldier. Para, która spotkała się w ostatnich chwilach Avengers: Koniec Gry, łączy siły w globalnej przygodzie, która wystawia na próbę ich umiejętności – i cierpliwość. Wyreżyserowany przez Kari Skogland z Malcolmem Spellmanem jako głównym scenarzystą, serial z udziałem Daniela Brühla jako Zemo, Emily VanCamp jako Sharon Carter i Wyatta Russella jako Johna Walkera.

Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Falcon i Zimowy Żołnierz