Falcon i Zimowy Żołnierz – Zobaczymy Polskę w serialu?

W serialu Falcon i Zimowy Żołnierz może pojawić się nasz kraj! Czyżby akcja serialu działa się na naszej rodzimej ziemi? Wygląda na to, że Polska pojawi się w produkcji MCU!

W pierwszym odcinku otrzymaliśmy między innymi Rosję (wspomnienia Buckyego) czy w pierwszych minutach serialu – Tunezję. Prawdopodobnie będziemy mogli zobaczyć też „nasz kraj”! Zdjęcia do serialu odbywały w różnych zakątkach świata, także w Europie. Niestety Anthony Mackie ani Sebastian Stan nie pojawili się w Polsce, lecz w Czechach, a dokładnie w Pradze.

Według statystów Falcona i Zimowego Żołnierza oraz zdjęć z planu (zdjęcie nr 1 oraz zdjęcie nr 2), czeski cmentarz Olšanskego posiadał polskie oznaczenia, czyli wychodzi na to, że Czechy posłużyły za scenerię Polski. Co ciekawe, Marvel Studios coraz bardziej uśmiechają się do naszego kraju. Jakiś czas temu powstały spekulacje odnośnie Piotra Adamczyka w serialu Hawkeye.

Falcon and the Winter Soldier to należący do IV Fazy MCU serial superbohaterski z 2021 roku, który przedstawia historię tytułowych postaci i członków Avengers, którzy próbują odnaleźć swoją drogę i tożsamość pół roku po wydarzeniach z Końca Gry. Twórcami produkcji są Kari Skogland (reżyseria) i Malcolm Spellman (główny scenarzysta). Gwiazdami serialu są Anthony Mackie (Falcon/Sam Wilson) oraz Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz). Ponadto w obsadzie są Daniel Bruhl, Erin Kellyman, Wyatt Russell, Miki Ishikawa, Emily VanCamp, Danny Ramirez, Don Cheadle, Carl Lumbly czy Adepero Oduye.

Pierwszy odcinek serialu zadebiutował 19 marca na platformie Disney+. Kolejne odcinki emitowane są w cotygodniowych odstępach. Pierwszy sezon liczyć ma 6 odcinków.

Źródło: www.fandimefilmu.cz/;, ilustracja wprowadzenia: Marvel