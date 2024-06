Freya Allan zapewnia, że Hemsworth godnie zastąpi Cavilla

W 2022 roku Henry Cavill zaskoczył fanów rezygnując z roli Geralta z Rivii. Na jego miejsce zaangażowany został Liam Hemsworth. Wielu fanom Wiedźmina ta zmiana się nie spodobała. Aktorka wcielająca się w Ciri postanowiła uspokoić widzów.

Zdjęcia do czwartego sezonu Wiedźmina ruszyły w zeszłym miesiącu w Wielkiej Brytanii. Aktorzy zebrali się na wspólne czytanie scenariusza. Krótko po tym Netflix poinformował, że serial zakończy się na pięciu sezonach. Czwarty i piąty sezon mają być kręcone równocześnie, więc Hemsworth będzie się wcielał w Geralta zdecydowanie krócej niż Cavill. W rozmowie z ComicBook, Freya Allan podzieliła się pierwszymi wrażeniami z planu. Początkowo obawiała się zmiany aktorów, ale przekonała się do Hemswortha i nawet go wychwalała.

Jest cudowny. Bardzo, bardzo słodki. Bardzo twardo stąpa po ziemi. Muszę przyznać, że przez chwilę bałam się tej zmiany. Ale teraz jestem już za. Dzięki Bogu, dostaliśmy świetnego reżysera na rozpoczęcie. Mamy więc mnóstwo frajdy. Moja historia dostarcza mi mnóstwo świetnego materiału do zagrania. Właściwie jestem całkiem zadowolona.

Wsparcie dla Liama Hemswortha okazał również Henry Cavill. Przyznał, że jest ciekawy w jaki sposób Hemsworth sportretuje łowcę potworów.

Moja podróż jako Geralt z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami, i niestety, odłożę mój medalion i moje miecze. Zamiast mnie, fantastyczny Liam Hemsworth przejmie rolę Białego Wilka. Podobnie jak w przypadku największych postaci literackich, przekazuję pochodnię z szacunkiem ze względu na czas spędzony jako Geralt i z entuzjazmem chcę zobaczyć, jak Liam wciela się w tego najbardziej fascynującego i zniuansowanego mężczyznę. Liam ta postać ma tak cudowną głębię, ciesz się odkrywaniem co możesz w niej znaleźć.

Dokładna data premiery 4 sezonu nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, że trafi na Netlixa w 2025 roku.

Dlaczego Henry Cavill odszedł z serialu?

Aktor postanowił opuścić produkcję po trzecim sezonie Wiedźmina, ale podobno chciał już zrezygnować z udziału po drugim sezonie. Fani i fanki byli ogromnie rozczarowani tym faktem, bo wielu z nich uważało, że to Cavill był jedyną pozytywną częścią serialu.

Sam aktor oficjalnie nigdy nie wypowiedział się na temat dlaczego postanowił zrezygnować z roli Geralta. Wiele źródeł jednak podaje, że podejście Cavilla do roli i historii Geralta, różniło się od podejścia twórców. Dla aktora bardzo ważne było, aby serial był wierny prozie Andrzeja Sapkowskiego, ale producenci postanowili pójść w innym kierunku.

W sierpniu zeszłego roku, reżyser Marc Jobst, w rozmowie z portalem Screen Rant, zasugerował, że Henry Cavill mógł być wymęczony tak wymagającą rolą i dlatego postanowił odejść.

Cóż, Henry nakręcił trzy sezony, to jest wymagające. Henry wykonuje wszystkie sceny kaskaderskie, nie pozwala na dublerów (…) Przede wszystkim pracujesz z niesamowitym sportowcem, który ćwiczy wiele godzin przed i wiele godzin po zdjęciach przez 12 godzin i który bardzo dba o pracę, którą wykonuje. To wyczerpuje twojego aktora, więc po trzech seriach czuję: “Okej, powołał serial do życia i jeśli czuje, że zrobił, co mógł, ufam mu”.

Źródło: heroichollywood.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Wiedźmin